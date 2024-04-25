  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Coca Cola bakın kimle anlaştı! Boykot etmeyen varsa da korkudan edecek

Fitch Ratings'ten Türkiye paneli! Dikkat çeken ifadeler

ABD pisliğini örtmek için Gazze'ye fon ayırdı!

İsrail lobisinden küstah Türkiye hamlesi! Erdoğan'a yakın isim 'ABD hazırlık içerisinde' diyerek duyurdu

İstanbul'a dönerle gelen Almanya, Yunanistan'a öyle bir teklifle gitti ki... Duyan çileden çıkacak

Sayfalarında tek bir satır yok! ‘Babam emekli imam’ diyenlerin İsmailağa rahatsızlığı

Bakan Tekin'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama! "Mümkün olan en fazla sayıda atama yapmak istiyoruz"

Savcı katiline neler dediler neler! Yeniçağcılar şimdi de Yılmaz Güneyci oldu

ABD'yi tutuşturan iddia: Türkiye S-400'leri oraya konuşlandırıyor

'Hak hukuk' çığırtkanı CHP'nin belediyesinden fahiş kira zammı! Başkanın haberi yokmuş
Spor Abdullah Avcı oyuncusuna kızdı! Oyundan atılması doğru
Spor

Abdullah Avcı oyuncusuna kızdı! Oyundan atılması doğru

Yeniakit Publisher
2024-04-25 01:27:00 -
Abdullah Avcı oyuncusuna kızdı! Oyundan atılması doğru

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kırmızı kart görerek oyundan atılan Enis Destan hakkında açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"40. saniyede gol yiyorduk"

"Ligdeki puan durumu veya bulunduğu konumu yansıtan bir takım değil. Çok deneyimli bir takım. Topa sahip olduğunda rahatlığı ve özgüveni var. Top rakipteyken sorunları var. Bizim de aynı sorunlarımız var. Maça böyle bir oyun başlangıcı yapmamamız lazım. 40. saniyede gol yiyorduk. Temaslı oyun oynamamız lazım. Edin'in golüyle öne geçtik ama 3-1'den maçı verebilirdik. Biz 25 dakika blok halinde durduk. Uyarılarımıza rağmen bunu devam ettirdiler. 11-10 kalmamız oyuncularda skoru yakalamak gibi bir durum oluşturdu. İkinci yarı için bu sözlerimi alıyorum. Zaman zaman doğru geçişler yaptık. Pozisyonlar yakaladık. Rakip de gol atabilirdi ki attı da. Doğru savunma yaparsan doğru hücum da yaparsın. Biz eksikken bunu yapabiliyorsak bütünde bunu yapabiliriz."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Enis Destan'ın atılması doğru bir karar"

"Enis Destan'ın atılması doğru bir karar. O hareketi yapmaması lazım."

"Belki de atılması daha hayırlı oldu"

"Bizim işimizin bir bölümü oyuncuyu daha iyi hale getirmek. Enis iyi bir profesyoneldir, zaten çalışarak bu hale geldi. Bu iletişimi kuracağız onunla. O da mahcubiyetini yaşıyor. Belki de atılması daha hayırlı oldu. Umarım bundan sonraki yaşantısında bu kırmızı kart ders olur."

"Berat'la gelecek sezon için konuşuyoruz"

"Pepe, Onuachu, Berat var. Berat'la gelecek sezon için konuşuyoruz. Şampiyonlukta 30 küsür maç oynayan bir isim. Bu konularla ilgili Pepe ve Onuachu ile de yapıyorum. Fountas ile ilk defa burada çalışıyorum. Gördüğüm en enteresan gol vuruşları olan birisi. Umarım bu şekilde faydalanmaya devam ederiz."

Trabzonsporlu Hicran'dan kötü haber
Trabzonsporlu Hicran'dan kötü haber

Spor

Trabzonsporlu Hicran'dan kötü haber

Duyan şaşkına dönecek! Trabzonspor bomba transferi patlatıyor! İşte Süper Lig'in yeni yıldızı...
Duyan şaşkına dönecek! Trabzonspor bomba transferi patlatıyor! İşte Süper Lig'in yeni yıldızı...

Spor

Duyan şaşkına dönecek! Trabzonspor bomba transferi patlatıyor! İşte Süper Lig'in yeni yıldızı...

Herkes tanıyor, o Türkiye'ye geliyor! Trabzonspor'a transferde haber: Çalışmalara başladılar, duyurdular
Herkes tanıyor, o Türkiye'ye geliyor! Trabzonspor'a transferde haber: Çalışmalara başladılar, duyurdular

Spor

Herkes tanıyor, o Türkiye'ye geliyor! Trabzonspor'a transferde haber: Çalışmalara başladılar, duyurdular

Trabzonspor, Kayseri'de 3 puanı aldı
Trabzonspor, Kayseri'de 3 puanı aldı

Spor

Trabzonspor, Kayseri'de 3 puanı aldı

Türk Telekom eSüper Lig'de şampiyon Trabzonspor: Atak yapan takım karşısında rakipler etkisiz kaldı
Türk Telekom eSüper Lig'de şampiyon Trabzonspor: Atak yapan takım karşısında rakipler etkisiz kaldı

Spor

Türk Telekom eSüper Lig'de şampiyon Trabzonspor: Atak yapan takım karşısında rakipler etkisiz kaldı

Trabzonspor 10 kişiyle finale göz kırptı
Trabzonspor 10 kişiyle finale göz kırptı

Spor

Trabzonspor 10 kişiyle finale göz kırptı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23