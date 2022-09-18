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Spor Abdullah Avcı: DNA'mızda bu var!
Spor

Abdullah Avcı: DNA'mızda bu var!

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Bordo-mavililer 2-0 geriye düşmesine karşın, 90+8'de attığı golle maçtan 3-2 galibiyetle ayrılmasını bildi. Mücadele sonrası Fırtına'nın teknik direktörü Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Araya girerken böyle bir galibiyet almak, büyük takım olmak böyle bir şey. Trabzonspor'un DNA'sında bu var." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 19:56:00 -
Abdullah Avcı: DNA'mızda bu var!

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Bordo-mavililer 2-0 geriye düşmesine karşın, 90+8'de attığı golle maçtan 3-2 galibiyetle ayrılmasını bildi. Mücadele sonrası Fırtına'nın teknik direktörü Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Araya girerken böyle bir galibiyet almak, büyük takım olmak böyle bir şey. Trabzonspor'un DNA'sında bu var." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 3-2'lik skorla geçen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

48. gün 12. resmi müsabaka... Biz geçişten gol yiyen bir takımdık ama bunu düzelttik. Bugün yediğimiz goller blok halinde topun arkasında olduğumuz zamanda geldi. Fakat ondan sonra oyun planına sadık kalarak devam ettik.

Geriden gelip Antep'e karşı 3-2 kazanmak önemli. Büyük takım olmak böyle bir şey, bizim geçen seneden sonra işimiz daha da zor. Trabzonspor'un DNA'sında bu var. Trabzonspor vazgeçmez.

Geçen senenin şampiyonuyuz, rakipler bize karşı daha fazla konsantre olacak ve kazanmak isteyecektir. Ama bizim de oyuncularla çok samimi bir bağımız var. Bu oyuncu grubu da vazgeçmeyen bir oyuncu grubu.

 

 


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