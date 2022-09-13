Abdullah Avcı: Alışık değilim

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-2 kaybettikleri Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Ne seyahat ne de sakatlıkları bahane etmem"

"Ne seyahat ne de sakatlıkları bahane etmem. Rakibi tebrik edelim. Oyunda denge önemli ama müthiş bir frikik golüyle geriye düştük. Dengeyi bulduk. İkinci yarı oyunu ele alacakken, geçişten iki gol yedik. Rakibe bu kadar uzak kalamayız. Geri bu kadar koşamayız."

"Sağlıklı gitmeyen bir durum var"

"Sağlıklı gitmeyen bir durum var. Çok alışık olmadığım bir durum. Kafamızı kaldıracağız, herkes kendini sorgulayacak. Tekrar bunun içinden çıkacağız."

"Trabzonspor geçen sezonun şampiyonu"

"Trabzonspor geçen sezonun şampiyonu. Neden bunları yaşadığımızı sorgulayacağız, ben de kendimi sorgulayacağım ve bunun içinden çıkacağız."