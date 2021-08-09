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Spor Abdullah Avcı 20 milyon lira tazminat alacak
Spor

Abdullah Avcı 20 milyon lira tazminat alacak

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı'ya fesih bedeli olarak 20 milyon 12 bin 192 lira ödeme yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 21:48:00 -
Abdullah Avcı 20 milyon lira tazminat alacak

Beşiktaş, sözleşme feshi nedeniyle, Abdullah Avcı'ya, yasal faizleriyle birlikte 20 milyon 12 bin 192 TL'lik ödeme yapıldığını açıklandı. Kulüp, bu ödemenin Şampiyonlar Ligi katılım bedelinden karşılandığını belirtti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA tarafından Şirketimiz adına gönderilen Şampiyonlar ligi katılım bedelinden alınmak üzere, sözkonusu dosyaya toplam 20.012.192 TL ödeme yapmış olup, anılan karar ve yapılmış olan ödeme ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

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