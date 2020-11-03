Abdullah Ağar'dan Viyana yorumu: İhaleyi Türkiye’ye yıkmak için hazırda bekliyorlarmış

Birileri bütün insanlık için çok tehlikeli oyun oynuyor. Kurgu ölümcül tehlikeli. Özellikle Avrupa’da oyunun/komplonun dışındaki karar vericilere, devletlere, istihbarat servislerine büyük görev düşüyor. Oyunun dışındaki Avrupa’yı bir oyunun/türbülansın içine çekmek istiyorlar.

Viyana’daki saldırılarda ihalenin kime kalacağı, silahlı saldırıların kimimle iltisaklanacağı, kimlerin fayda görmeye kalkacağı, eylemlerin sonuçlarını kimlerin gütmeye kalkacağı anlamlandırmada çok faydalı olacak. Takip edin. Şeytan çok iz bırakacak.

Terör hesapları harekete geçti

YPG/PKK’ya, FETÖ’ye, BAE’ye ve Suud’a yakın bazı hesaplar, Viyana’daki saldırıya dair ihaleyi Türkiye’ye yıkmak için meğer hazırda bekliyorlarmış! Neden acaba? Ve nasıl?