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Gündem Abdullah Ağar'dan Viyana yorumu: İhaleyi Türkiye’ye yıkmak için hazırda bekliyorlarmış
Gündem

Abdullah Ağar'dan Viyana yorumu: İhaleyi Türkiye’ye yıkmak için hazırda bekliyorlarmış

Eski asker, terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen saldırılarla ilgili olarak yaptığı açıklamada birilerinin büyük bir oyun peşinde olduğunu ve bazı çevrelerin ihaleyi Türkiye’ye yıkmak için hazırda beklediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 03:42:00 -
Abdullah Ağar'dan Viyana yorumu: İhaleyi Türkiye’ye yıkmak için hazırda bekliyorlarmış

Birileri bütün insanlık için çok tehlikeli oyun oynuyor. Kurgu ölümcül tehlikeli. Özellikle Avrupa’da oyunun/komplonun dışındaki karar vericilere, devletlere, istihbarat servislerine büyük görev düşüyor. Oyunun dışındaki Avrupa’yı bir oyunun/türbülansın içine çekmek istiyorlar.

Viyana’daki saldırılarda ihalenin kime kalacağı, silahlı saldırıların kimimle iltisaklanacağı, kimlerin fayda görmeye kalkacağı, eylemlerin sonuçlarını kimlerin gütmeye kalkacağı anlamlandırmada çok faydalı olacak. Takip edin. Şeytan çok iz bırakacak.

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