Abdullah Ağar’dan Mete Gazoz paylaşımı! Rahatsız olanlara seslendi

Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarında son 8’de dünya 1 numarasını, yarı finalde Furukawa’yı yenen Mete Gazoz finale iyi başlayamadı. Ancak Nespoli’yi geriden gelip 6-4 yenerek şampiyon oldu. 22 yaşındaki sporcu “Yarışma içinde kalmaya çalışsak da yangınlardan dolayı kalbimiz her zaman Türkiye’deydi. Altın madalya sayesinde herkesi en azından bir süre için güldürebildiğimi düşünüyorum. Bundan dolayı çok mutluyum” dedi.

Türkiye genelinde büyük destek gören Tokyo 2020'de yarışan sporcularımız için sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı.

Mete Gazoz’un zaferi sonrası paylaşım yapan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, yapılan paylaşıma gelen yorumlar sonrası bir açıklama yaptı.

Abdullah Ağar, ‘Bu milletin her başarısında, canıyla mücadele eden, şehit düşen, gazi olan her askerin, polisin, jandarmanın, korucunun koskocaman bir payı var. Elbette millete mal olan her başarıda onların adını anarım. Tarihi anarım. Neden birileri bundan bu kadar rahatsız oldu ki?’ dedi.

İşte o paylaşım: