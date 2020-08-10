Abdullah Ağar'dan 'Mavi Vatan' açıklaması: Seville haritasını yırtıp atacağız!
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, yüz yıl önceki Sevr Anlaşması'nı yırtıp atan bu milletin yüz yıl sonra da Seville haritasını yırtıp atacağını söyledi.
yeniakit.com.tr
Bu milletin tam yüzyıl önce Sevr Anlaşması'nı yırtıp attığını dile getiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Mavi Vatan mesajı vererek Yunanistan'ın Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesini gasp etme girişimine tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından yüzyıl önceki Sevr Anlaşması'na göndermede bulunan ve yüzyıl sonra da Türkiye'nin yine Akdeniz'deki Seville haritasını yırtacağını söyleyen Abdullah Ağar şu ifadelerde bulundu:
"10 Ağustos 1920.
Sevr Haritasını yırtıp atan Türk Milleti...
Akdeniz’i Türkiyesiz paylaşan
Seville haritasını da yırtıp atacaktır.
10 Ağustos 2020.
Geçen yüzyılın prangasını kırmıştık.
Bu yüzyılın prangasını da kıracağız.
#MaviVatan"
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