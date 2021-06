Abdullah Ağar'dan flaş açıklama: İntikam alındı

Sofi Nurettin, Selman Bozkır, Hasan Adır ve son olarak Ulaş Doğan... Yurt içinde teröristlere göz açtırmayan Türkiye, sınır ötesinde de terör örgütü PKK/YPG'nin eli kanlı sözde yöneticilerini tek tek etkisiz hale getiriyor.

Irak'ın kuzeyinde başarılı operasyonlara imza atan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) son olarak Süleymaniye'de örgütün üst düzey yöneticilerinden Ulaş Dersim kod adlı Ulaş Doğan'ı etkisiz hale getirdi.

Süleymaniye'de Türklere saldırı planladığı belirlenen Ulaş Doğan operasyonunda önemli ayrıntılar var. Türkiye'de pek çok kanlı eylemin planlayıcı olan terörist Doğan, Interpol tarafından kırmızı bülten ile aranıyordu. İçişleri Bakanlığının aranlar listesinde ise "kırmızı kategoride" yer alıyordu.

Uzun bir süredir teknik takip sürecinin ardından MİT, operasyon başlattı. Örgüt adına Irak'ın kuzeyindeki şehirlerde sivil halkı Türkiye aleyhine örgütlemeye çalışan terörist Ulaş Doğan'ın, son dönemde Irak ve Suriye'de örgüt yöneticilerine yönelik başarılı operasyonlara karşılık vermek amacıyla bölgedeki Türk vatandaşları hakkında bilgi topladığı öğrenildi.

Kanlı eylem planı üzerinde çalışmak amacıyla bölgeye giden terörist, Süleymaniye'nin Kaladize ilçesinde etkisiz hale getirildi. 13 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonla sansasyonel bir eylem engellendi.

PKK'nın Irak'taki sözde öz savunma güçleri sorumlusu olan Doğan'ın PKK'nın farklı kademelerinde geçmişte çeşitli yöneticilik faaliyetleri yürüttüğü de biliniyor. Böylece son dönemde lider kadroya darbe vuran Türkiye, terör örgütüyle mücadelede listeye bir çizik daha atmış oldu.

"İntikam alındı"

"Süleymaniye gibi bir yer PKK'nın kendini en güvenli hissettiği alanların başında geliyor" diyen Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar, tam da bu noktada operasyonun çok daha kıymetlendiğine dikkat çekti.

Kanlı eylem planları olan ve birçok saldırının faili Ulaş Doğan'ı "adeta bir şeytan" olarak nitelendiren Ağar, "Kendilerini en rahat hissettikleri yerde vuruyoruz" dedi ve ekledi:

"PKK açısından çok rahatsız edici bir operasyon yapıldı. Kanlı eylem planları olan bir terörist. Etkisiz hale getirilen bu terörist örgütün üst düzey alanlarında görevlerde bulundu. Örgüt için ciddi önemli biriydi, adeta bir şeytandı. Daha önce birçok terör olayına karıştı, canımızı çok yaktı. Birçok polis ve jandarmamızın şehit edilmesinde parmağı var. Bunun intikamı alındı, devlet unutmaz. Yapmış olduğu yanına kar kalmadı."

Süleymaniye'nin önemi

Ağar, Kaladize'de düzenlenen operasyonda istihbaratın önemine vurgu yaptı. Abdullah Ağar, MİT'in titiz ve dikkatli takibiyle teröristin Süleymaniye'de vurulmasının kıymetli olduğunu söyledi.

Terör örgütü PKK'nın etkili olduğu bilinen Süleymaniye, İran sınırına çok yakın bir noktada. Türkiye sınırına yaklaşık 190 kilometre uzaklıktaki bölge için Abdullah Ağar "Kendilerini rahat hareket hissedememeleri başlarındaki en büyük bela olur" ifadelerini kullandı.

"Rahat hareket ettikleri alanlarda böylesine nokta atışı operasyonlarla etkisiz hale getirilen sözde örgüt yöneticileri örgütü huzursuzlandırır."

"Büyük bir operasyonun yapıldığı haberi gelebilir"

"Yakın zamanda nokta atışı operasyonlar görebilir miyiz?" sorusuna da cevap veren Abdullah Ağar, Irak'ın kuzeyinin didik arandığını söylüyor. Ağar, terörle mücadelede en ufak bir tavizin olmayacağını vurgulayarak, "Yakın zamanda büyük bir operasyonun yapıldığı haberi de gelebilir" değerlendirmesini yaptı.

Örgüte yumruk üstüne yumruk vuruldu

Son dönemde terör örgütüne gerçekleştirilen operasyonlarla örgütte gerginlik havası hakim. Örgütün sözde lider kadrosu üzerinde de bu operasyonların baskı oluşturduğunu ifade eden Abdullah Ağar, şunları anlattı:

"Büyük bir güvensizlik ve gerginlik oluşturuyor bu operasyonlar. Terör örgütünün sözde lider kadrosu üzerinde ciddi bir baskı var. Örgüt yöneticilerinin beyanlarında bunları rahatlıkla görebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Yenmekte olanı, yakınlaşmakta olan tehlikeyi görüyorlar ancak tedbir alamıyorlar. Örgütün sözde prestiji adına kendileri için olumlu sonuç alabilecekleri bir eylem planlayamamaları onları huzursuz eder. Özellikle dağlık alanları kaybediyor olmaları onları geriyor. Çünkü onların en rahat hareket ettikleri ve güç aldıkları alanlar buralar. Süleymaniye, Mahmur, Sincar gibi alanlarda vurulmaları korkunç derecede panik havasına sokuyor. Örgüt içinde alttaki sesler yükselmeye başladıkça huzursuzluk arttı. Son dönemde sözde lider kadrodan kayıplar verdikçe yumruk üstüne yumruk yediler."

Sivilleri Mehmetçiğe karşı kışkırtmaya çalışıyorlar

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ da MİT'in bu nokta atışı operasyonunu "büyük bir başarı" olarak değerlendiriyor ve Türkiye'nin terörle mücadelede yol haritasının kararlılıkla sürdüğünü söylüyor. Başbuğ, terörist Doğan'ın etkisiz hale getirildiği operasyonun gerçekleştiği bölge olan Süleymaniye'nin önemine şu sözlerle vurgu yaptı:

"Türkiye'nin yol haritası belli. Şer güçler neredeyse oraya ulaşıp temizleyeceğiz. Süleymaniye, Kandil'de sıkışan PKK terör örgütü için bir çıkış yolu olarak görülen çok önemli bir coğrafya. Kandil'den kaçan teröristler sivillerin arasına sızmak istiyorlar. Bir kısmı Asos bir kısmı da Süleymaniye'de sivil kıyafetlerle halkın arasına karışmaya çalışıyor. Böyle bir denklemde, teröristleri cımbızla yakalayarak, teknik takiple bunu sahada göstermek sadece MİT'in yapabileceği bir başarı. Bu operasyonun arka planın ciddi bir çalışma var. Uygun an ve konumu beklemek çok kıymetli."

Örgütün giderek sıkıştığını ve teröristlerin büyük bir panik havası içine girdiğini dile getiren Başbuğ, bölge halkının Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı kışkırtılmak istendiği görüşünü paylaştı.

Ulaş Doğan'ın da özellikle bu amaçla örgüt içinde hareket ettiğini, kışkırtma faaliyetleri yürüttüğünü anlatan ve bu amaçla operasyonun kıymetli olduğuna vurgu yapan Başbuğ, "Sivilleri Mehmetçiğe karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Süleymaniye'de özellikle TSK'nın operasyonlarına karşı halkı kışkırtma çabası var. Ulaş Doğan da böyle biriydi" dedi.

Büyük bir operasyon haberi gelir mi?

Coşkun Başbuğ, Süleymaniye'de gerçekleşen operasyonun geleceğin habercisi olabileceğine işaret ederek, "Şu an bile operasyonlar devam ediyor olabilir. Belki de bizim birkaç gün sonra duyacağımız bir operasyon bitti" açıklamasını yaptı.

Operasyonların her an yapılabileceğini ancak Türkiye'nin sivillere zarar gelmemesi için uygun an ve zamanı beklediğini belirten Başbuğ, "Bunun dikkatiyle operasyonları yürütüyoruz. Afrin'de iki çocuk top oynuyor diye biz operasyondan vazgeçtik" örneğiyle TSK'nın hassasiyetini aktardı.

"MİT tarih yazıyor"

İstanbul Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer ise "Milli İstihbarat Teşkilatı tarih yazıyor" değerlendirmesini yaptı.

Artık terör örgütü PKK'nın kalıcı çöküş içerisinde ve geri dönülmez bir noktaya girdiğini ifade eden Güçlüer, operasyonun kırmızı kategoride inanılmaz bir başarı olduğunu vurguladı:

"Bundan sonra da bu operasyonlarla üst düzey yetkililerinin etkisiz hale getirileceğini söyleyebiliriz. Sahada hem teknik takip hem de insana dayalı istihbaratta gerçekten Milli İstihbarat Teşkilatı tarih yazıyor. Bu tür teröristleri sıradan teröristlerin bile görmesine izin verilmezken, MİT'in sınırlarımızdan belki yüzlerce kilometre derinlikteki o dağlık arazide tespit edip nokta operasyonlarıyla etkisiz hale getirmesi gerçekten büyük bir başarı. Terör örgütü mensuplarının bundan sonra da MİT tarafından etkisiz hale getirilmeye devam edeceğini de rahatlıkla ifade edebiliriz."