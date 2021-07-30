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Gündem Abdullah Ağar'dan dikkat çeken açıklama: Bu yangınlar onlara çok benziyor
Gündem

Abdullah Ağar'dan dikkat çeken açıklama: Bu yangınlar onlara çok benziyor

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Geçmişte de sözde Ateşin Çocukları denilen 'Ateşin Katilleri', Türkiye'nin farklı noktalarında, değişik zamanlarda ormanları yakıp bazı sabotajların altına imzalarını atmışlardı. Bu yangınlar da onlara çok benziyor" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 18:55:00 -
Abdullah Ağar'dan dikkat çeken açıklama: Bu yangınlar onlara çok benziyor

Türkiye'de farklı noktalarda peş peşe çıkan yangınlarla ilgili açıklamalarda bulunan Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, terör örgütü PKK'nın geçmişte üstlendiği yangınlar ve 'suçüstü yakalanan PKK'lıları hatırlatarak, son yangınlardaki benzerliğe dikkat çekti.

Ciddi anlamda bir gerginlik olduğunu ve bu gerginliği kullanmaya çalışan bir terör örgütü ile karşı karşıya kaldığımızı unutmamamız gerektiğini vurgulayan Ağar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Toplumsal anlamda bir bilgi ve bilince ihtiyaç var. Sonuçta bunu gerçekleştirenin bir terör örgütü olduğu üzerine şüpheler yoğunlaşıyor. Bunların maksadı işe toplumda bir şüphe, belirsizlik, korku yaratmak ve bir şekilde ben varım demek. Toplumda var olan gerginliği, terör örgütlerinin bu şekilde kullanmasına izin vermemek gerekiyor. Siyasi anlamdaki hizipleşme, özellikle de sosyal medyada orman yangınları üzerinde kullanılıyor."

Geçmişte de yapmaya çalıştılar

Terör örgütlerinin geçmiş dönemlerde de bunu yapmaya çalıştığını hatırlatan Ağar, orman yangınlarının bir insanlık suçu olduğunu belirtti.

Ağar, "Sadece Türkiye'ye değil, dünyaya, doğaya, geleceğe kısacası insanlığa zarar veriyor. Bu açıdan bakıldığında terör örgütleri ve onları besleyenlerin çok büyük bir suçu olduğunu ifade etmek gerekiyor" dedi.

star.com.tr

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