0553 313 94 23

Abdullah Ağar yayın yapılan yerin koordinatlarının YPG'ye iletildiğine dair paylaşımları ortaya çıkardı

Akçakale'de canlı yayın yapan Habertürk ekibine keskin nişancı saldırısıyla ilgili güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, yayın yapılan yerin koordinatlarının YPG'ye iletilip bombalanacağına dair tweetleri sosyal medya hesabından paylaştı.

11 Ekim 2019 Cuma 16:07
Abdullah Ağar yayın yapılan yerin koordinatlarının YPG'ye iletildiğine dair paylaşımları ortaya çıkardı

Habertürk ekibi, sınırın sıfır noktasındaki Akçakale'de canlı yayın yaptığı sırada keskin nişancı saldırısına uğradı. Yayın ekibi canlı yayını kesmek zorunda kaldı.

Askeri harekatla ilgili tüm gelişmeleri başından beri aktaran Habertürk ekibi, yayınlarıyla terör örgütünü çileden çıkardı. Gazetecileri hedef alan canilerin alçak yazışmaları ortaya çıktı.

Keskin nişancıların saldırısı sırasında soğukkanlı tavrıyla dikkat çeken Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, hainlerin korkunç niyetini ifşa etti. Kendilerinin bilinçli bir şekilde hedef alındığını Twitter hesabından paylaşan Ağar, "Sizden korkan sizden beter olsun. Zalimin sonu gelirken zulmünü arttırırmış" diye yazdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 16:07
  1. Habertürk ekibi
  2. Akçakale
  3. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar
  4. Twitter
  5. twitter hesabı
  6. SDG
  7. CANLI YAYIN
  8. canlı yayın
  9. saldırı
  10. koordinatlar

YORUM YAZ

  • Haberi yok onu mesajı atanın koordinatı alındıHaberi yok onu mesajı atanın koordinatı alındı43 dk önce
    Bunlar ne kadar salak armut gibi alacaklar yatağından hıyarı... :)
  • abdullahabdullah48 dk önce
    Vu .....siz insanlıktan uzak bebek kaatili kiralık ruhları yaptıklarını, cinayetlerini gördükçe BARIŞ PINARLARININ BÜTÜN SURİYEYİ SULAMASINI DİLİYORUM.ALlah muzaffer kılsın ordumuzu, tüm kafir kavimlere karşı.."ente mevlana, fensurna alel kavmil kafirin!" amin
  • hasanhasan53 dk önce
    işte CHP bunlarla ittifak yapıyor.. Her sehidin kanından CHP sorumludur..

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

EYT emeklilikte yaşa takılanlarda son durum ne? 2019 EYT haberleri
  1. EYT emeklilikte yaşa takılanlarda son..
  2. Cengiz Ünder’den dikkat çeken harekat..
  3. Fahrettin Altun paylaştı! Harekat..
  4. Avni Özgürel: Türkiye'ye verilen..
  5. Doktor, bir diğer doktor tarafından..
  6. Sultan 2. Abdülhamid Han'ın torunu..
  7. "Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman..
  8. Stratejist Galip İlhaner: Türkiye,..
  9. Yusuf Güney paylaştı, sosyal medya..
  10. YPG/PKK'nın sözde üst yönetim..
  11. Türkiye tek yürek oldu: Bu operasyonu..
  12. ABD'nin planına Rus lider Putin'den..
  13. Abdullah Ağar yayın yapılan yerin..
  14. 'Patriotları çekeriz' demişlerdi!..
  15. Teröristler yine sivillere saldırdı!..
  16. İstanbul'daki Suriyelilerden Barış..
  17. Feyzioğlu açtı ağzını yumdu gözünü!..
  18. İhbar tazminatı nedir nasıl alınır?..
  19. Erdoğan 'sınırları açarız' demişti!..
  20. Mazeret izni kaç gündür?
  21. Rusya'dan 'Barış Pınarı Harekatı'..
  22. Harekata karşı çıkan HDP'li Ali..
  23. Süleyman Soylu: PKK'yı alır DAEŞ'le..
  24. Metin Şentürk’ten duygulandıran..
  25. Fransa'nın Barış Pınarı Harekatı'ndan..
  26. Mazeret izini yıllık izinden düşer mi?
  27. Komşu'yu korku sardı: Türkiye kapıları..
  28. Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı..
  29. Kayserispor, Samet Aybaba ile sözleşme..
  30. Dışişleri Bakanlığından flaş harekat..
Ülke ülke sayıp resti çekti! Erdoğan’dan zehir zemberek Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Ülke ülke sayıp resti çekti! Erdoğan’dan zehir zemberek Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
Suriye'de ABD'yi şok eden görüntü!
Suriye'de ABD'yi şok eden görüntü!

Günün Karikatürü

11 Ekim 2019
Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!