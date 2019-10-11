Abdullah Ağar yayın yapılan yerin koordinatlarının YPG'ye iletildiğine dair paylaşımları ortaya çıkardı
Akçakale'de canlı yayın yapan Habertürk ekibine keskin nişancı saldırısıyla ilgili güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, yayın yapılan yerin koordinatlarının YPG'ye iletilip bombalanacağına dair tweetleri sosyal medya hesabından paylaştı.11 Ekim 2019 Cuma 16:07
Habertürk ekibi, sınırın sıfır noktasındaki Akçakale'de canlı yayın yaptığı sırada keskin nişancı saldırısına uğradı. Yayın ekibi canlı yayını kesmek zorunda kaldı.
Askeri harekatla ilgili tüm gelişmeleri başından beri aktaran Habertürk ekibi, yayınlarıyla terör örgütünü çileden çıkardı. Gazetecileri hedef alan canilerin alçak yazışmaları ortaya çıktı.
Keskin nişancıların saldırısı sırasında soğukkanlı tavrıyla dikkat çeken Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, hainlerin korkunç niyetini ifşa etti. Kendilerinin bilinçli bir şekilde hedef alındığını Twitter hesabından paylaşan Ağar, "Sizden korkan sizden beter olsun. Zalimin sonu gelirken zulmünü arttırırmış" diye yazdı.
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