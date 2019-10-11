Abdullah Ağar yayın yapılan yerin koordinatlarının YPG'ye iletildiğine dair paylaşımları ortaya çıkardı Akçakale'de canlı yayın yapan Habertürk ekibine keskin nişancı saldırısıyla ilgili güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, yayın yapılan yerin koordinatlarının YPG'ye iletilip bombalanacağına dair tweetleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Habertürk ekibi, sınırın sıfır noktasındaki Akçakale'de canlı yayın yaptığı sırada keskin nişancı saldırısına uğradı. Yayın ekibi canlı yayını kesmek zorunda kaldı. Askeri harekatla ilgili tüm gelişmeleri başından beri aktaran Habertürk ekibi, yayınlarıyla terör örgütünü çileden çıkardı. Gazetecileri hedef alan canilerin alçak yazışmaları ortaya çıktı. Keskin nişancıların saldırısı sırasında soğukkanlı tavrıyla dikkat çeken Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, hainlerin korkunç niyetini ifşa etti. Kendilerinin bilinçli bir şekilde hedef alındığını Twitter hesabından paylaşan Ağar, "Sizden korkan sizden beter olsun. Zalimin sonu gelirken zulmünü arttırırmış" diye yazdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.