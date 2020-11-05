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Gündem Abdullah Ağar, Türkiye'yi bekleyen tehlikeyi açıkladı
Gündem

Abdullah Ağar, Türkiye'yi bekleyen tehlikeyi açıkladı

Avusturya'daki terör saldırısı örneğinde de görüldüğü gibi uluslararası kamuoyunda Türkiye'nin illegal yapılarla ilişkilendirilmesi tehlikesine dikkat çeken Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, algı operasyonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a değil Türkiye'ye yapıldığının altını çizerek 'mesele milli güvenlik meselesidir' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 23:08:00 -
Abdullah Ağar, Türkiye'yi bekleyen tehlikeyi açıkladı

Avusturya'daki terör saldırısı örneğinde de görüldüğü gibi uluslararası kamuoyunda Türkiye'nin illegal yapılarla ilişkilendirilmesi tehlikesine dikkat çeken Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Ülke TV'de çarpıcı analizler yaptı.

Abdullah Ağar, algı operasyonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a değil Türkiye'ye yapıldığına işaret ederek 'mesele milli güvenlik meselesidir' ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi bekleyen tehlike

Ağar, "Legal bir devleti illegalleştirme operasyonu" olarak tanımladığı bölgedeki gelişmelere dikkat çekerek Türkiye'yi bekleyen tehlikeyi şu sözlerle özetledi:

FETÖ darbe girişimi, Saddam girişimi bir operasyondur, Kaddafi girişimi bir operasyondur. Biz yıkılmadık direndik. Şimdi sistematik operasyon devam ediyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Erdoğan'ın AK Parti'nin siyaset ve stratejiler belirlenirken son derece dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü operasyon devam ediyor. Erdoğan üzerinden legal bir devleti illegalleştirme operasyonu; İhvanla ve Sünnicilikle iltisaklama üzerinden operasyon tam gazıyla devam ediyor.

"Buna CHP'si de çok dikkat etmek zorunda"

Bu sayın Erdoğan'a yapılan bir operasyon değil, Türkiye'ye yapılan bir operasyon. Bunu anlatmaya çalışıyorum. PKK/YPG dağda etkisizleştirildi ama Türkiye'de ana siyasi eksenleri manipüle ediyor. Buna CHP'si de çok dikkat etmek zorunda. Mesele milli güvenlik meselesi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Siyasi bir mesele değil bu."

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