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Gündem Abdullah Ağar Suriye operasyonuna dair kritik detayı paylaştı
Gündem

Abdullah Ağar Suriye operasyonuna dair kritik detayı paylaştı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan askeri harekatla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 14:49:00 -
Abdullah Ağar Suriye operasyonuna dair kritik detayı paylaştı

Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilmesi beklenen yeni harekatla ilgili Habertürk yayınına katılan Abdullah Ağar, çok önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Ağar'ın açıklamaları:

Mehmetçik bir NATO askeridir. NATO askerine kurşun sıkan bir örgütle ilişkisi olan bir ülkeye güven olamaz. İsveç ve Finlandiya neden bizimle birlikte PKK'ya karşı mücadele etmiyor. Neden NATO askerinin yanında durmuyor. Büyük bir sorun var ortada.

Bugün bu sorunları konuşmaya başlamamızın nedeni Ukrayna savaşının gerçekleri gün yüzüne çıkarması. Türkiye'nin jeopolitik değerinin anlaşılması.

Türkiye aktif tarafsızlık uygulayınca bir oluşum kendini gösterdi. Bu evrede düzelttik düzelttik, jeopolitik değerinin silikleştiği evreye geri dönersek, ben derim ki geçmiş olsun. Burada sonuna kadar zorlamak zorundayız. Bunun test alanıdır Suriye'ye yapılacak olan harekat.

Nereye kadar kaybedeceğiz. Sürekli kaybediyoruz. NATO üyesiyiz ve bize uygulanan stratejilir yuzunden sureklı kaybediyoruz. Terör yüzünden kaybedilen insanların bedelini kimse ödeyemez.

Eğer biz bugün güveni tesis edemezsek bir zarar göreceğiz. Ama Atlantik bin zarar görecek.

Bu yapılan harekat soruyu da bir çözüme götürecektir. Bir kilit var. Bu kilidin kırılması lazım.

Şuana kadar 8 bin 200 km, şu an yapılması beklenen harekatın alanı 9 bin küsür kilometrekare. Daha önceki harekatlardan daha büyük bir alan.

Suriye'nin parçalanmasını istemiyoruz. Eğer bir Suriye parçalanacaksa, bu ihtimal üzerinden kendimize kıyı güvenliği oluşturmak zorundayız. İran bugün Rusya'nın boşalttığı alanlara girerken yapmış olduğu hamlelerin ne anlama geldiğini biliyoruz.

Eğer Suriye'de çözüm arayışı varsa bu tarihi bir fırsatla kendini göstermeli.

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Yorumlar

Abdulaziz

Başta Amerika olmak olmak üzere Nato' da veya değil bir çok Ülke Terörizme açık veya kapalı destek ve destekten de ileriye yardım ediyorlar biz Türkmilleti olarak Savunma alanında Hertürlü CAN ALICI SİLAHI , ATOMU, SAVAŞ UÇAKLARINI, DENİZALTILARINI, UÇAK GEMİLERİNİ, SAVAŞGEMİLERİNİ, ROKET İTKİ MOTORLARINI, ATOM BAŞLIKLI ROKETLERİ KENDİMİZ ENKISA ZAMANDA ÜRETMELİYİZ AYNI ŞEKİLDE SİVİL SANAYİİNDE MİKROÇİP OLSUN CEPTELOFONLARI, MAKİNELER VE VS. BU ALANLARDA MİLLİSEFERBERLİK İLAN EDİLMELİ VE YANIMIZA PAKİSTAN, AZERBEYCAN VE BİZLERLE ÇALIŞMAK İSTEYEN MÜSLÜMAN VE KARDEŞ ÜLKELER YANIMIZA ALINMALI.....
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