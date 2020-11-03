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Gündem Abdullah Ağar sosyal medyadan açıkladı! ‘Türkiye’ye yıkmak için hazırda bekliyorlarmış’
Gündem

Abdullah Ağar sosyal medyadan açıkladı! ‘Türkiye’ye yıkmak için hazırda bekliyorlarmış’

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen saldırıya ilişkin twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 13:15:00 -

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyadan, teröristin amatörlüğüne dikkat çeken Ağar, teröristin izli mermi kullandığını söyledi.

Abdullah Ağar’ın o ifadeleri:

YPG/PKK’ya, FETÖ’ye, BAE’ye ve Suud’a yakın bazı hesaplar, Viyana’daki saldırıya dair ihaleyi Türkiye’ye yıkmak için meğer hazırda bekliyorlarmış! Neden acaba? Ve nasıl?

Bu görüntülerdeki terörist bir profesyonel değil kesinlikle. Bence o, eline silah tutuşturulmuş bir amatör. İzli mermi kullanıyor, gecenin karanlığında beyaz bir tulum giyiyor olması da çabası. Bütün bunlar bu adamın kullanılan bir terörist olduğunu gösteriyor.

1-Başı örtülü kadına azami 25 m’den nişan alarak ateş ediyor ve alakasız ~5 m yana vuruyor. 2-Elinde uzun namlulu silah, hareketsiz hedef, 3 m. mesafe, nişan alıp ateş ediyor. Bu mesafeden vuramıyor!

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