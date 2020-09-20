Abdullah Ağar sıcak gelişmeyi duyurdu! 'Bizim üs bölgesinden 7 uçak tespit edildi'
Bugün Rusya'nın İdlib'e saldırısına ilişkin sosyal medyada paylaşım yapan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ‘bizim bir üs bölgesinden havada 7 uçak tespit etmişler’ ifadelerini kullandı.
Bölgede ABD ile adeta it dalaşına giren Rusya, İdlib’in güneyine bomba yağdırdı. Türkiye sınırına kara yolu ile 45 kilometre mesafede bulunan İdlib, bugün saat 11.00 itibarıyla Lazkiye'deki Hmeymim Hava Üssü'nden havalanan Rusya'ya ait savaş uçaklarıyla saldırıya uğradı.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabında Rusya’nın İdlib’e saldırına ilişkin açıklamalarda bulundu.
‘Ruslar İdlib’in kenar mahallelerine kadar vuruyor’ diyen Abdullah Ağar, ‘bizim bir üs bölgesinden havada 7 uçak tespit etmişler’ ifadelerini kullandı.
İdlib bölgesinden Ruslara karşı saldırıların da olduğunu söyleyen Abdullah Ağar, ‘rejim topçusu da mütemadiyen yaptığı atışları sıklaştırmış’ dedi.