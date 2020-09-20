  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Abdullah Ağar sıcak gelişmeyi duyurdu! 'Bizim üs bölgesinden 7 uçak tespit edildi'
Gündem

Abdullah Ağar sıcak gelişmeyi duyurdu! 'Bizim üs bölgesinden 7 uçak tespit edildi'

Bugün Rusya'nın İdlib'e saldırısına ilişkin sosyal medyada paylaşım yapan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ‘bizim bir üs bölgesinden havada 7 uçak tespit etmişler’ ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 14:54:00 -

Bölgede ABD ile adeta it dalaşına giren Rusya, İdlib’in güneyine bomba yağdırdı. Türkiye sınırına kara yolu ile 45 kilometre mesafede bulunan İdlib, bugün saat 11.00 itibarıyla Lazkiye'deki Hmeymim Hava Üssü'nden havalanan Rusya'ya ait savaş uçaklarıyla saldırıya uğradı.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabında Rusya’nın İdlib’e saldırına ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘Ruslar İdlib’in kenar mahallelerine kadar vuruyor’ diyen Abdullah Ağar, ‘bizim bir üs bölgesinden havada 7 uçak tespit etmişler’ ifadelerini kullandı.

İdlib bölgesinden Ruslara karşı saldırıların da olduğunu söyleyen Abdullah Ağar, ‘rejim topçusu da mütemadiyen yaptığı atışları sıklaştırmış’ dedi.

Avrupa’daki söz sahibi ülkeyi açıklayan Abdullah Ağar tek tek sıraladı! İşte Türkiye’yle ilgili ‘olası’ skandal hamleler
Avrupa’daki söz sahibi ülkeyi açıklayan Abdullah Ağar tek tek sıraladı! İşte Türkiye’yle ilgili ‘olası’ skandal hamleler

Gündem

Avrupa’daki söz sahibi ülkeyi açıklayan Abdullah Ağar tek tek sıraladı! İşte Türkiye’yle ilgili ‘olası’ skandal hamleler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan profesörden gündemi sarsan çıkış: Türkiye Doğu Akdeniz'de egemenliğimizi yıktı
Gündem

Yunan profesörden gündemi sarsan çıkış: Türkiye Doğu Akdeniz'de egemenliğimizi yıktı

Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Yunan egemenliğini yıktığını..
Bakan Gül’den Aleyna Çakır cinayeti ve Müge Anlı açıklaması
Gündem

Bakan Gül’den Aleyna Çakır cinayeti ve Müge Anlı açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Müge Anlı’nın programında gündeme gelen Aleyna Çakır cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gül, delillerin..
Dikkat çeken iddia! Mesut Yılmaz öldü mü?
Gündem

Dikkat çeken iddia! Mesut Yılmaz öldü mü?

Bir süre önce beyin ameliyatı geçiren eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumunun kötü olduğu, doktorların kendisinden umudu kestiği ifad..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı