Abdullah Ağar PKK'nın kirli planını açıkladı!

Şırnak’ta 10 Kasım törenlerini kana bulamak isteyen PKK, 8 noktaya C-3 patlayıcı monte edilen model uçaklarla saldırı girişiminde bulundu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Bu PKK'nın DEAŞ terör örgütünden kopya ettiği bir strateji. PKK ruh ikizi DAEŞ'ın taktiğini kullanıyor" dedi.

Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla köşeye sıkışına PKK, DEAŞ taktikleri kullanmaya başladı. 10 Kasım’da Şırnak’ta 8 noktaya C-3 patlayıcı monte edilen model uçaklarla saldırı girişiminde bulunan kanlı örgütün bu hamlesi sinyal kesici cihaz sayesinde engellendi.

PKK terör örgütünün Türkiye'de tıkandığı için yeni bir yönelime girdiğini söyleyen Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Model uçaklara patlayıcı yüklemek PKK'nın DEAŞ terör örgütünden kopya ettiği bir strateji. PKK bu eylemleri gerçekleştirirken sadece eli kanlı teröristlerini değil, sivil milis-yeraltı-sempatizan ve şehir yapılanmasını kullanıyor. PKK ruh ikizi DEAŞ'ın taktiğini kullanıyor" dedi.

PKK sivillerin içine ve arkasına gizleniyor

PKK'nın dağ kadrosunun eylem yapamaz hale geldiğini vurgulayan Ağar, "Şırnak'ta valiliğe yakın yapılan saldırı şehir merkezinde. Model uçakla saldırı teşebbüslerine baktığımızda ise çoğunluğu şehir merkezi ve meskun mahallelerde gerçekleştirildi. PKK bu tip saldırılarda sivil sempatizanları ve şehir yapılanmasını kullanıyor. Bu nedenle PKK şehir yapılanmasını geliştirmeye, sivillerin içine ve arkasına gizleniyor, onları maske olarak kullanıyor, siyasal çalışmalara yöneldi" diye konuştu.

“Tüm birliklerde dronesavar cihazlar var”

Yeni tehditlere karşı TSK'nın tam gücüyle karşı tedbirler geliştirdiğini vurgulayan Ağar, "Artık Güneydoğu Anadolu'daki tüm birliklerde radyo sinyali bozucu dronesavar adı verilen cihazlar kullanılıyor. Teröristlerin olası saldırı ve istihbari faaliyetlerini engellemek için Güneydoğu'daki askerlerin envanterinde dronesavarlar mevcut" şeklinde konuştu.