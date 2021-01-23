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Gündem Abdullah Ağar anlattı: Sincar operasyonu nasıl yapılır?
Gündem

Abdullah Ağar anlattı: Sincar operasyonu nasıl yapılır?

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, terör örgütü PKK'nın Sincar'da yuvalandığını belirterek Türkiye'nin Sincar'a yönelik olası operasyonu değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 21:12:00 -

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, canlı yayında Türkiye'nin olası Sincar harekatını değerlendirerek, harekatın bölgede kurulmak istenen terör devletini ortadan kaldıracağını söyledi.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Habertürk kanalında Ceren Bektaş Atuk'un sunduğu Haftalık programına katıldı.

Ağar, geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Irak ziyareti ile gündeme gelen, PKK'nın yuvalandığı Sincar'a yönelik düzenlenebilecek harekat konusunda açıklamalarda bulundu.

PKK'nın yuvalandığı Sincar'a operasyon

Olası harekatın bölgede, PKK-YPG'nin Irak-Suriye yönlü ikmal hatlarını ortadan kaldırmak, bölgede kurulmaya çalışılan terör devletine engel olmak gibi birçok problemi ortadan kaldırabileceğini söyledi.

Ağar, "Burada Türkiye sınırları içerisinde oluşturulmuş bir yığınakla beraber sınır aşılarak yapılacak bir harekatttan bahsetmemiz mümkün değil. Burada 109 km olarak gözüken kuş uçumu mesafenin yaklaşık en az 150-200 kilometre mesafe katedilerek alınması gereken bir sınır dışı harekat olarak kendisini gösteriyor. Bu anlamda 109 km olarak gösterdiğimiz hattın güvenliğinin tamamen sağlanması gerekir.

"İran YPG-PKK'yı kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyor"

Böyle bir harekat başladığında kızılca kıyamet kopacak. En başta, ABD ile bir şekilde ya anlaşarak ya bilgisi dahilinde yapılması gereken bir harekat var. Bu harekata İran'ın da kesinlikle karşı çıkacağını öngörmemiz gerekiyor. İran'ın YPG-PKK'yı kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını biliyoruz. Mesele sadece YPG-PKK'ya karşı yapılacak bir harekat değil. Bileşeni çok bir harekat. Ama Irak merkezi yönetimi ile Türkiye anlaşırsa, bu anlaşma neticesinde pek çok sorunla karşı karşıya kalabiliriz ama harekatı da yaparız." ifadelerini kullandı.

 

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