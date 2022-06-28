Abdülkerim'den Başkan Koç'a ağır tokat!

Fenerbahçe'nin son dakikaya kadar kadrosuna katmaya çalıştığı Abdülkerim Bardakcı için Ali Koç'un bizzat devreye girdiği, ancak tecrübeli stoperin Koç'u geri çevirdiği belirtildi.

Yaz dönemine Abdülkerim Bardakcı transferiyle başlayarak gövde gösterisi yapan Galatasaray, ezeli rakiplerine önemli bir çalım atmış oldu. Özellikle Fenerbahçe cephesinin kadrosuna katmak için büyük çaba harcadığı tecrübeli stoper, son ana kadar sarı-lacivertlilerin gündeminde kaldı.

Tüm girişimlere rağmen Abdülkerim Galatasaray'a transfer olurken, Ali Koç ile Abdülkerim arasındaki ilginç diyalog da ortaya çıktı.

Öyle ki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, 27 yaşındaki futbolcuyu bizzat arayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray sana 17 milyon Lira veriyorsa, biz 21 milyon Lira veriyoruz. Her yıl Galatasaray'dan ne alacaksan, aynı oranda fazlasını biz verelim"

Ancak Abdülkerim, bu teklifi de geri çevirerek şöyle cevap verdi:

"Ben Galatasaray'da oynamak istiyorum"

Hedefi Milli forma

Süper Lig'de çok iyi bir sezonu geride bırakan Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'da satışı gündemde olan Marcao'nun formasını gözüne kestirirken, bir hayalini daha gerçekleştirmek için geri sayımda. Henüz A Milli Takım forması giyemeyen deneyimli stoper, Sarı-Kırmızılı takımdaki performansıyla bir büyük seviyeyi daha geride bırakmayı hedefliyor.

{relation id:1668674 slug:'sararan-perdeler-nasil-kar-gibi-beyazlar-tul-perde-nasil-yikanir'}