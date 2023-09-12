Abdulkerim, Galatasaray antrenmanına katıldı
Milli takım kampından eşinin hamile olduğu gerekçesiyle izin isteyen Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray antrenmanında görününce sosyal medya birbirine girdi.
Başarılı savunma oyuncusu milli takımın Japonya maçı öncesi hazırlık kampından eşinin hamile olduğunu ve İstanbul’dan uzaklaşamayacağını belirterek izin istemişti.
Bugün ise Galatasaray’ın Samsunspor maçı hazırlığında antrenmanlarda görüntülenen Abdülkerim Bardakçı sosyal medyada tartışma konusu oldu.