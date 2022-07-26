Abdülkadir Tutaşı kimdir? Artuklu Belediye başkanı Abdülkadir Tutaşı istifa mı etti?

Mardin'in Artuklu ilçesinin AK Partili belediye başkanı Abdülkadir Tutaşı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti. Tutaşı, sosyal medya hesabından yaptığı istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Saygıdeğer hemşehrilerim, yürütmekte olduğum Mardin/Artuklu Belediye Başkanlığı görevimden sağlık sorunlarım nedeni ile affımı istemiş bulunmaktayım. Bundan sonraki hayatıma partimin bir neferi olarak devam edeceğimin bilinmesini isterim. Hepinize selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Abdülkadir Tutaşı kimdir?

1956 Yılı Artuklu/Mardin doğumludur. İlk, Orta ve Lise eğitimini Mardin’de tamamlamıştır. Ardından girdiği Mardin Eğitim Enstitüsü’nden 1978 yılında mezun olmuştur. Siyası hayatı 1983 Yılında İl Sekreterliği görevi ile başlamıştır. 1989/1994 Yılları arasında Mardin İl Genel Meclis Üyeliği ile 1994/2004 yılları arasında (iki) dönem Mardin İl Belediye Başkanlığı yapmıştır. Ayrıca Belediye Başkanlığı süresince Türk Belediyeler Birliği Genel Sekreterliğini de yürütmüştür. Evli ve dört çocuk babası olan Başkan Abdülkadir Tutaşı İleri seviyede Arapça bilmektedir. Yıllardır Mardin’de sürdürdüğü tarımsal faaliyetlerin yanı sıra gıda sektöründe yer alan sanayi kuruluşunun da yönetim kurulu başkanıdır.