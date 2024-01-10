Abdulkadir Selvi'ye ettiğin hakaretten sonra da ağlamak yok Altaylı!

Yeniakit.com.tr

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Riyad'daki Mustafa Kemal provokasyonundan sonra, halkta arzuladığı karşılığı bulamayınca, muhelefeti "Yaşanan süreci siyasallaştırmakla" suçlayarak sattığı gibi Abdulkadir Selvi'yi de hedef aldı.

Selvi'yi "FETÖ" ile yan yana getirmeye çalışarak yatpğı provokasyonun üzerini örtüp yeni tartışma başlatan Ali Koç'a desteği ise Fatih Altaylı verdi.

Koç'un Abdulkadir Selvi'ye yönelik, "Siz FETÖ’nün ananaslarını yerken ben mücadele ediyordum" ithamına destek veren Altaylı, Selvi'yi haddini aşan sözlerle hedefe koydu: Bayılıyorum bu badem bıyıklılara. En ufak bir utanmaları olmadan herkese her şeyi söyleyebiliyorlar.

Utanman yok mu Fatih?

Abdulkadir Selvi'ye FET'cü ithamında bulunan Fatih Altaylı'nın kirli sicili yine gündem oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Selvi'ye "Utanmaz" hakareti savuran Altaylı'nın, geçmiş yıllarda Türkçe Olimpiyatları'na ilişkin sözlerinin yer aldığı video dolaşıma girdi. Altaylı videoda FETÖ organizasyonunu şöyle övüyordu:

"Her sene geliyorum zaten. Hem açılışına hem kapanışına. Gurur verici. Bu coğrafyada kurulmuş devletlerin 100 senelik açığını kapatıyor. Kore’deki Türk okulunu da gezdik. Hakikaten şaşırtıcı, müthiş işler yapıyorlar."

Öte yandan utanmaz Fatih Altaylı’nın Habertürk daha ilk yayına çıktığı günlerde FETÖ'den nasıl özür dilediği de hafızalardaki yerini koruyor.

Bundan da mı utanmıyorsun?

Ciner Grubu Başkanı Turgay Ciner; 1 Mart 2009 tarihinde Habertürk Gazetesi'ni kurmuş ve gazetenin genel yayın yönetmenliğine Fatih Altaylı'yı getirmişti. Habertürk Gazetesi; kurulduktan 20 gün sonra o dönemde Fetullah Gülen Cemaati olarak bilinen Fetullahçı Terör Örgütü'nü eleştiren bir manşet yayınladı.

Manşette; "F Tipi astsubayın fişleme itirafları" ifadeleri kullanıldı.

Haberin detayında da Gülen grubuna bağlı olduğu öne sürülen üç astsubay Ali Balta, İsmail Dağ ve Orhan Güleç'in; Tümgeneral Rıdvan Ulugüler'in, 31 Aralık 2008 tarihinde yayımladığı kişiye özel belgede açıkça tahrifat yaptığı ifade edildi.

Zaman gazetesi Fatih Altaylı yönetimindeki haberi manşetinden eleştirdi.

Zaman'ın bu manşeti yayınlandıktan sonra Fatih Altaylı haberi Habetürk'ün internet sitesinden kaldırttı.

Fatih Altaylı yönetimindeki Habertürk haberi kaldırmakla yetinmeyip, bir de özür metni yayınladı:

Habertürk Gazetesi'nin internet sitesinde Zaman'ın manşet attığı 20 Mart 2009 günü saat 15:07'de "Medyada editoryal hastalıklar" başlığı ile bir yazı yayınlandı.

Altaylı'nın Habertürk'ü kendi manşetini böyle eleştirdi!

"1.) Medyadaki üslup ve terminoloji sorunu.

Bugün ilk olarak Türk medyasının kavram, sıfat ve terminoloji kullanma konusundaki özensizliğini ve bazı durumlarda da kötü niyetini mercek altına alacağız.

(…) Örneğin alın elinize herhangi bir merkez olma iddiasındaki büyük gazeteyi, kişiler ve oluşumlarla ilgili olarak kullanılan kavramlara ve sıfatlara bakın. "E tipi", "F tipi", "Yandaş", "Ergenekoncu", "Bölücü", "Liboş", "İrticacı", "İşbirlikçi", "Cumhuriyet karşıtı" vs. gibi sayısız sıfatlara bolca tanık olacağınız muhakkak. Bu sıfatların o gazetenin stratejik bir tercihinin sonucu mu kullanıldığı, yoksa kullanan kişinin özensizliğini ya da angajmanını çalıştığı kuruma empoze etmeye mi çalıştığı çoğu kez anlaşılamaz bile. Çünkü yukarıda da ifade edildiği gibi; kavramların aslında stratejik bakışı ifade ettiği stratejik bakışın ise ancak stratejik aklın ürünü olması gerektiğine dair bir bilinç medyada yeterince oluşmuş değil. Bu görüntünün bir sağlıksızlık işareti de olduğu açık.

Medyanın inandırıcılık ve güvenilirlik skalasında daha yükseğe çıkmak için bu hastalığına acilen teşhis koyup tedavisine de bir an önce başlamasında yarar ve zorunluluk var."

Sonra yine ağlama Altaylı!

Öte yandan Fatih Altaylı 1 Ocak'ta Tevhid bayrağı taşıdığı gerekçesiyle İsmail Aydemir'i darbeden Ege Akertürk'e "Eline sağlık" mesajıyla destek vermişti.

Altaylı ve avukatı geçtiğimiz Cuma günü hakim karşısında ağladı. Milletin aklıyla alay eden Altaylı, "Ben eline sağlık derken hani kim ne tepki verecek onu merak etmiştim" diye anlamsız bir savunma yaparak geri adımda tarih yazdı.