Abdulkadir Selvi'den tüm Türkiye'yi şok eden uyarı: 11 Haziran’daki o olayı önleyemezsek PKK devletinin temeli atılır

Abdulkadir Selvi, Amerikalı yetkili McGurk'un PKK ile ilişkilerini ve bu durumun Türkiye için oluşturduğu güvenlik risklerini masaya yatırdı. McGurk'un PKK-YPG’ye sözde yerel seçim yaptırmaya çalıştığını ifade eden Selvi, "Bu Türkiye’nin beka meselesidir. 11 Haziran’daki seçimi önleyemezsek yarın çok geç olabilir. Yoksa PKK devletinin temeli atılır" uyarısında bulundu. Selvi, Hürriyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"CIA’in eski Türkiye İstasyon Şefi Richard Perle için “Karanlıklar Prensi” denilirdi.

12 Eylül darbesindeki rolü nedeniyle...

Bir de McGurk var.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Irak’ı bölen adam.

Hani Trump, “DEAŞ’ı, Obama ve Hillary Clinton kurdu” demişti ya...

Suriye’de YPG’yi oluşturmak için DEAŞ’ı kuran adam.

PKK’nın, YPG’nin hamisi.

Trump, Irak’tan ABD askerinin çekilmesi talimatını verince tepki olarak istifa etmişti.

Çünkü Irak’taki iç savaşı körükleyen adamdı.

PKK’NIN HAMİSİ

Irak ve Suriye’yi kaos ortamı içinde tutup PKK’ya bir “terör devleti” kurdurmanın peşindeydi.

Biden’ın seçilmesiyle birlikte Afrika ve Ortadoğu koordinatörlüğüne atandı.

Celal Talabani’nin ölümünden sonra KYB’de Bafel Talabani’nin seçilmesini sağladı.

Bafel Talabani ile Mazlum Kobani’yi bir araya getirdi. Süleymaniye’de PKK’ya alan açılmasını sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “McGurk denilen adam terör örgütlerinin sevk ve idaresini yapıyor” demişti.

Hülasa Irak ve Suriye’yi parçalama adına ne varsa yapan, PKK-YPG’yi besleyip büyüten adam.

Türkiye açısından tehlikeli birisi.

MCGURK’UN YENİ OYUNU

McGurk yeni bir oyun oynuyor.

O oyunun adı; PKK- YPG’ye sözde yerel seçim yaptırma oyunu.

(...)

Bu oyunun adı; PKK’ya özerk bir yönetim kurma oyunu.

Bu oyunun adı; ileride PKK’ya bir terör devleti kurdurma oyunu.

Bu planı yıllardır konuşuyorduk ama McGurk sayesinde ete kemiğe bürünüyor. İlk adımları atılıyor.

(...)

İktidarı ve muhalefetiyle Türkiye’nin tek bir ağız olup, ne pahasına olursa olsun bu tehlikeli plana ‘dur’ demeliyiz.

Bu işin iktidarı, muhalefeti yok.

Bu Türkiye’nin beka meselesidir.

11 Haziran’daki seçimi önleyemezsek yarın çok geç olabilir.

Yoksa PKK devletinin temeli atılır."