Abdulkadir Selvi’den seçim sistemi açıklaması! ‘Teklifler var’

AK Parti, bir süredir gündemde olan Siyasi Partiler ve Seçim Yasası değişikliklerini kapsamlı ve geniş bir çalışmaya dönüştürmeye karar verdi ve komisyon kurdu.

Söz konusu gündemi değerlendirmek adına ilk toplantının bugün yapılması bekleniyor.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ise o komisyonun çalışmalarına ilişkin bir takım bilgileri bugünkü köşesine taşıdı.

İşte Selvi'nin ''Milletvekili transferi ve seçim barajında ne oluyor?'' başlıklı o yazısı;

''Baştan belirteyim: Milletvekili transferi ve seçim barajını da içine alacak yasal değişiklikler açısından bugün önemli bir gün.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak MYK toplantısında genel başkan yardımcısı Hayati Yazıcı bir sunum yapacak. AK Parti’de hukukçu milletvekillerinin görüşleri alındı. Belirli bir eğilim oluştu ancak henüz maddeler üzerinde çalışmaya geçilmedi. Hayati Yazıcı, hukukçu milletvekillerinin önerilerini aktaracak. Sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan bir istikamet tayin edecek. Çalışmalar ona göre ilerleyecek.

MHP’de ise koronavirüs sürecinde Bahçeli’nin başkanlığında ilk kez yüz yüze başkanlık divanı yapılacak. Grup başkanvekilleri Erkan Akçay ile Levent Bülbül, yapılan çalışma hakkında bilgi verecekler. MHP’nin teklifleri daha netleşmiş durumda.

AK Parti’de milletvekili transferinin engellenmesi konusunda farklı görüşler var. Bunun milletvekilinin iradesine bırakılması, siyasi ahlak sorunu olarak bakılması ya da bir partiden diğerine jet hızıyla geçişin önlenip 3 ya da 6 ay gibi bir süre getirilmesi konuşuluyor. Seçim barajı konusundaki ağırlıklı eğilim, ittifakla seçime girenler ile ittifaka girmeyenler arasında bir fark olması yönünde. İttifakla seçime girenler için barajın yüzde 10 olarak korunması hatta yüzde 10-12 arasına çekilmesi yönünde teklifler var. Ama tek başına seçime girecek partiler için barajın yüzde 5 ya da 7 olması öneriliyor. Sıfır baraj önerisi yok değil. Ama çok güçlü bir öneri değil. Yüzde 3, 5 ya da 7 gibi teklifler var.

İttifaklarda baraj önemli bir teşvik unsuru. Yüzde 1 alan partiler bile Meclis’te temsil imkânı sağlıyor. Ama işin bir de görünmeyen yüzü var, ki bence çok önemli. Artık oylar konusu. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile ittifak sayesinde artı 32 milletvekili kazandı.''