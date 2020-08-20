Abdülkadir Selvi’den seçim barajı iddiası: Yüzde 10 olmayacak

2023 seçimleri, uzun bir zaman sonra yapılacak olmasına rağmen Türkiye’nin gündeminden düşmüyor. Seçim sistemi ve baraj tartışmaları da gündemdeki yerini koruyor. Yıllardır gündemde olan seçim barajının düşmesi ile ilgili birçok görüş dillendirilirken, barajın kaldırılması da savunuluyor.

Son olarak seçim barajına ilişkin Abdülkadir Selvi’den dikkat çeken bir iddia geldi. Bugün Hürriyet’teki köşesinde, AK Parti ile MHP’nin seçim barajına ilişkin çalışma yaptığını ileri süren Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, yetkin isimlerin fikirlerini dinlediklerini söyledi.

2023’te yüzde 10 barajının kalmayacağını ileri süren Selvi, barajın yüzde 7 ve hatta yüzde 5’e indirilmesinin konuşulduğunu söyledi.

Seçimlere ilişkin tek konunun baraj sisteminin değişmesi olmadığını ileri süren Abdülkadir Selvi, “Bir sürpriz üzerinde konuşuluyor. Henüz karar verilebilmiş değil. Özellikle yüzde 1 ve 2’lik partiler için.” iddiasında da bulundu.