Abdulkadir Selvi'den Özgür Özel'e zor soru! Resmen apışıp kalacak

Abdulkadir Selvi, CHP'li Özgür Özel'in başlattığı ışık söndürme eylemini 28 Şubat'ın simgesi olarak değerlendirdi. Selvi, bu eylemin 28 Şubat'ta da kullanıldığını ve milletin hafızasında yer ettiğini belirtti. Demokratik eylemlerin meşru olduğunu ancak 28 Şubat'ın simgesi olan eylemlerin travmaya neden olduğunu vurgulayan Selvi, Hürriyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Özgür Özel, “Asgari ücret artsın, emekli maaşı bir asgari ücret olsun diyorsan bu akşam başlıyoruz. Işıkları yakın, ışıkları kapatın” diye çağrı yaptı.

CHP’liler iki gündür akşam saat 21’de ışıkları kapatıp yakıyorlar.

Meşru zeminlerde kalmak şartıyla eylem yapmak demokratik bir haktır.

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Ancak bazı eylemlerin milletin hafızasında yeri vardır. (...)

Özgür Özel yıllar sonra 28 Şubat’ın simgesi olan bir eylemle karşımıza çıktı. Şimdi sormak istiyorum; bu ışıklar kimin için yakılıp söndürülüyor?

Asgari ücret 25 bin lira olsun, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çıksın, fındık, buğday, çay taban fiyatları yükseltilsin diye yapıyoruz diyecekler.

MASUM BAŞLAMIŞTI

Işıkları söndürüp yakma eylemi 28 Şubat’la başlamamıştı. Susurluk için başlatılmıştı ama 28 Şubat’ta da kullanıldı. Milletin hafızasında 28 Şubat’ın simgesi olarak kaldı. Algı böyle oluştu.

Demokratik eylem haktır, ama bula bula milletin hafızasında bir travmaya neden olan 28 Şubat’ın simgesi eylemi mi buldunuz? Hadi ona bir de Gezi eylemlerinin simgesi olan tencere tavayı ekleyin olsun bitsin: “Tencere tava, aynı hava.” (...)

Pazartesi günü 15 Temmuz’un yıldönümü. Türkiye tarihine bir milletin çıplak elleriyle darbeyi önlediği destansı bir direnişin adı 15 Temmuz. CHP tarihi, darbeler tarihi demek. Ama 15 Temmuz’da başta Özgür Özel olmak üzere CHP, demokrasinin yanında yer aldı. Peki şimdi 15 Temmuz’da da 28 Şubat’ın simgesi olan ışıkları söndürüp yakmaya devam edecekler mi?"