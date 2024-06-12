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Medya Abdulkadir Selvi'den Osman Kavala ile ilgili şok iddia: Kısa bir süre önce Erdoğan ile paylaşılmış
Medya

Abdulkadir Selvi'den Osman Kavala ile ilgili şok iddia: Kısa bir süre önce Erdoğan ile paylaşılmış

Yeniakit Publisher
2024-06-12 09:35:00 -
Abdulkadir Selvi'den Osman Kavala ile ilgili şok iddia: Kısa bir süre önce Erdoğan ile paylaşılmış

Gezi tutuklusu Osman Kavala'ya kafayı takan ve bu sebeple MHP'li yöneticilerden sert eleştiriler alan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yine bildiğini okudu.

Gezi tutuklusu Osman Kavala'ya kafayı takan ve bu sebeple MHP'li yöneticilerden sert eleştiriler alan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yine bildiğini okudu.

Kavala dosyasının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile paylaşıldığını ileri süren Selvi, “Görüşmede FETÖ’cülerin Gezi olaylarını kışkırttığı, mahkûmiyete esas alınan 11 sayfalık gizli Kavala raporunun bunlar tarafından oluşturulduğunun ayrıntılı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktarıldığı söyleniyor” diye yazdı.

“Avrupa Konseyi’ndeki gelişmelere dikkat çekilerek, bu sorunu kendi iç hukukumuz içerisinde çözmenin daha faydalı olduğu ifade edildiğine” işaret eden Selvi, “Rahip Brunson ve Deniz Yücel örneklerinin yaşanması yerine kendi iç hukuk mekanizmalarımda bu sorunu çözmenin kime ne zararı var?” dedi.

 
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Yorumlar

Analiz

A. Selvi, T. Akyol, C.candarli,U.dundar, F.Koru, ve benzerleri, nicin hep tepedeler, niacin her devrin gazetecileri dusunmek lazim. Soylediklerine hep kimin agziyla konusuyor diye iyice dikkat etmek gerek. Cunki bu tur adamlar hicbir zaman kendis olamaz, karakteri olamaz, hep baskalari iclerine ne koyarsa o tur bir tip olu verirler. Ve hicbir zaman dostmu? Dusman mi olduklarini bilemessin
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