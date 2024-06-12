Abdulkadir Selvi'den Osman Kavala ile ilgili şok iddia: Kısa bir süre önce Erdoğan ile paylaşılmış

Gezi tutuklusu Osman Kavala'ya kafayı takan ve bu sebeple MHP'li yöneticilerden sert eleştiriler alan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yine bildiğini okudu.

Kavala dosyasının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile paylaşıldığını ileri süren Selvi, “Görüşmede FETÖ’cülerin Gezi olaylarını kışkırttığı, mahkûmiyete esas alınan 11 sayfalık gizli Kavala raporunun bunlar tarafından oluşturulduğunun ayrıntılı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktarıldığı söyleniyor” diye yazdı.

“Avrupa Konseyi’ndeki gelişmelere dikkat çekilerek, bu sorunu kendi iç hukukumuz içerisinde çözmenin daha faydalı olduğu ifade edildiğine” işaret eden Selvi, “Rahip Brunson ve Deniz Yücel örneklerinin yaşanması yerine kendi iç hukuk mekanizmalarımda bu sorunu çözmenin kime ne zararı var?” dedi.



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