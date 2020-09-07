Abdulkadir Selvi'den Muharrem İnce açıklaması! Hedefini ve gideceği yerleri açıkladı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP’den dışlanarak ‘Memleket Hareketi’ni başlatan Muharrem İnce ile ilgili yazı kaleme aldı.

İnce’nin programları Sivas’ta başlatmasını değerlendiren Abdulkadir Selvi, Kuva-yı Milliye ruhunu yansıtması için doğru bir yer olduğunu söyledi.

İnce’nin, Sivas’taki konuşmasından sonra CHP’lilerle konuştuğunu söyleyen Selvi, rahatlama hissettiklerini ve ‘ölü doğdu’ yorumunu yaptıklarını iletti.

İnce'nin hedefi

Muharrem İnce’nin hedefi hakkında açıklama yapan Selvi, ‘2023’ü hedef alan bir hareket başlatıyor. CHP yönetiminin erken sevinmek yerine, bu işin getirisini ve götürüsünü iyi hesap edip adım atmasından yanayım’ dedi.

Koronavirüs önlemleri

Abdulkadir Selvi, Muharrem İnce’nin Sivas’ta koronavirüs önlemleri sebebiyle kalabalık bir katılım istemediğini iletti. Selvi, ‘Muharrem İnce, kurmaylarına, “Bir kişi hasta olmasın” diye hassasiyet gösterilmesini istemiş. Biraz ironik olacak ama “Sivas’tan virüs yaydı” denilsin istememiş’ dedi.

‘İnce, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine göre yola çıktı’ diyen Selvi, İnce’nin hareketini Güneydoğu’da sürdüreceğini aktararak, ‘Önümüzdeki günlerde Van, Hakkâri, Şırnak, Mardin ve Diyarbakır’da olacak. Güneydoğu gezisinde İnce’nin Kürt sorununa ilişkin ne düşündüğünü de öğrenmiş olacağız’ ifadelerini kullandı.