Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken açıklamalar! 'Erdoğan’ın taktiği'

Abdulkadir Selvi, AK Parti’nin 29. İstişare toplantısı ile ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.

İşte o yazının bazı bölümleri,

AK Parti, şimdiye kadar 29. İstişare toplantısını yaptı. Elbette ki her toplantı ülkenin içinde bulunduğu şartlar dikkate alındığında önemlidir. Çünkü AK Parti, parti kapatma davalarından, darbelere kadar uzanan büyük bir yürüyüşün adı oldu. Haftasonu Kızılcahamam’da yapılan kamp ise kritik bir süreçte gerçekleşti. Bir yandan İstanbul seçimlerinin etkisi, diğer taraftan değişim beklentisi ve 2023 seçimleri.

Tecrübeli bir milletvekili, “Son dönemlerin en önemli toplantılarından birini gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız adeta partiye yeni bir format attı” dedi. Tabi bu gözlem ne derece siyasi realiteyi yansıyor, ne ölçüde milletvekilinin kişisel gözlemlerinden oluşuyor onu bilemem. Ama kritik süreçte Erdoğan, AK Parti milletvekillerinin önüne 2023 perspektifini koydu. Ama ondan önce çok daha önemli bir iş yaptı. Önce ona değineceğim. Erdoğan’ın üç günlük kampın sonunda ve milletvekilleriyle birebir görüşmesinden sonra bu uyarıyı yapma ihtiyacı hissetmesinin anlamı büyük. Şimdi gelelim o uyarıya. Erdoğan, önce, “fitne kapısı”nı kapattı. “Fitne bayağı egemen ve fitnenin egemen olduğu yerden de ne bereket ne de hayır çıkar” dedi. İslam tarihinde fitnenin neden olduğu acılar, muhafazakar siyasette yol açtığı tahribatlar iyi bilindiği için bu uyarının anlamı büyüktü.

Yerel seçimler ve tekrarlanan İstanbul seçimleri nedeniyle AK Parti bir süredir enerjisini içe dönük olarak harcayan bir parti görünümü vermeye başladı. Erdoğan, Kızılcahamam kampında artık bu sürece bir nokta koydu. Geçmişin hesaplaşmasının önüne kalın bir duvar çekti. AK Parti’nin önüne 2023 hedefini koymak suretiyle partinin yüzünü geleceğe çevirdi. 2023’e giden yolda önemli bir kilometre taşı.

Önemli olan 2023’e giderken AK Parti’nin pusulası ne olacak? Özgürlükler mi, reformlar mı, yoksa yasaklar mı? İşin püf noktası burası. Çünkü MHP lideri bu kez hasta yatağından önemli bir hamle yaptı.

Erdoğan’ın taktiği

Madem sıra AK Parti’nin Kızılcahamam kampına geldi, birkaç notu paylaşmak isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 milletvekili ile yüz yüze görüşmüş. İstişare toplantısında ise 40’a yakın milletvekili söz almış. Son günlerin flaş tartışma konusu olan 40 artı 1 konusu sorulmamış. Zaten Erdoğan da toplantıyı açış konuşmasında “Bu konuyu bir daha açılmamak üzere kapatıyorum” demişti. Tabii siyaset bu konuyu kapatacak mı, orasından emin değilim. AK Parti’den ayrılan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın kuracağı partiler birebir görüşmeler sırasında gündeme gelmiş. Erdoğan, “Biz kendi yolumuza bakacağız, biz kendi işimize bakacağız” demiş. Yeni partilerle ilgili konuşmama kararı aldığını söylemiş. Erdoğan 19 Ekim’de Kayseri’ye gidiyor. Abdullah Gül’ün memleketinde bu kuralını bozabilir.

Bahçeli’nin sağlık durumu sorulmamış ama milletvekilleri ile bakanların arasındaki ikili sohbetlerde konu edilmiş. Erdoğan’ın Bahçeli’nin sağlık durumunu yakından takip ettiği, endişe edilecek bir durumun olmadığı söylenmiş. “Sosyal medyada yazılanlara inanmayın” denilmiş.

Erdoğan ikili görüşmelerinde milletvekillerine “Erken seçim olmayacak” demiş. 2023’e göre hazırlanmalarını istemiş. Zaten kapanış konuşmasında da “2023’e odaklanmamız gerekiyor” dedi.

Milletvekillerinin izlenimleri

Erdoğan’la birebir görüşme yapan milletvekilleriyle konuştum. Erdoğan’la ilgili gözlemlerini sordum. “Kendinden çok emin. Takvimine hâkim. Ya bilmediğimiz bir şey var ya da sürece ilişkin yapmayı planladığı hamleleri kafasında netleştirmiş” dediler.

Erdoğan, Kızılcahamam kampında iki noktanın üzerinde yoğunlaştı.

Tekrarlanan İstanbul seçimleriyle oluşan “Kaybettik” duygusunu silmeye çalıştı. Yıllara göre seçim sonuçları üzerinde değerlendirme yaptı. “Biz kaybetmedik” dedi. Moral ve motivasyon yüklemeye çalıştı.

Milletvekillerinden geçmişe takılı kalmak yerine geleceğe bakmalarını istedi. 2023 seçimlerini hedef olarak gösterdi.