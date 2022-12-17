Abdulkadir Selvi'den bomba "İmamoğlu" yazısı

Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Kararı değerlendiren Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ise mevcut durumun en çok İmamoğlu’na yaradığını belirtti. Selvi, "Müthiş bir zamanlama ile gelen siyasi yasak onu birden muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adaylığı konumuna taşıdı. Girdiği polemiklerle yıpranması, Kılıçdaroğlu tarafından engellenmesi, Canan Kaftancıoğlu tarafından hakarete maruz kalması bir anda unutuldu. İmamoğlu, Saraçhane’de 6’lı masanın liderlerini arkasına alan bir figüre dönüştü" ifadelerini kullandı.