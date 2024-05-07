Abdulkadir Selvi’den bir “Osman Kavala” yazısı daha! Bu adam, artık iyice raydan çıktı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, büyük tepkilere sebep olan Osman Kavala yazısının ardından bir skandala daha imza attı. Selvi, bu kez ilk yazı sonrası kendisini hedef tahtasına koyan milliyetçilere yüklendi.

Selvi'nin "Kavala ve Gezi dosyasında yeni gelişme var; benzer gelişmede Ergenekon sanıkları tahliye edilmişti" yazısı büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

“Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var?” diye soran Selvi'ye MHP'den de tepki gelmişti.

Kendisine yönelik eleştirilere yazısında yanıt veren Selvi, Ankara milletvekili Tuğrul Türkeş'in sözlerine atıfta bulunarak "Siz Türk milliyetçiliğinin lideri Alparslan Türkeş’in oğlu olan Tuğrul Türkeş’ten daha çok mu milliyetçisiniz?" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Selvi şöyle devam etti: "Erdoğan ile Özgür Özel’in inşa etmeye çalıştığı diyalog zemininin Türkiye’nin lehine olduğuna inanıyorum. Osman Kavala başta olmak üzere Gezi mahkûmlarının yeniden yargılanmasının Türkiye’deki iklimi ve dışarıdaki görünümümüzü olumlu etkileyeceğini görüyorum."