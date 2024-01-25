Abdulkadir Selvi'den Ali Koç'a çok zor Atatürk sorusu!

Suudi Arabistan’da oynanacak Süper Kupa Finali öncesinde “Atatürk” üzerinden başlatılan tartışmalı talepler üzerine yaşanan gerilimli sürecin sorumlularından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sahibi olduğu Otokar firması, Suudi Arabistan ile 500 milyon dolarlık araç satışı için görüşecek.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, otomotiv ve savunma sanayisi sektöründe üretim yapan Otokar’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç’un, 500 milyon dolarlık zırhlı araç satışı için Suudi Arabistan ile yapacağı görüşmeye ilişkin bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Selvi, “Suudlularla Koç gibi ticaret” başlıklı yazısında, Koç'a şu soruları yöneltti:

Ali Koç ben senin gibi “ulan” demeyeceğim, sadece soru soracağım.

1- Suudlularla anlaşma yaparken “Atatürk” maddesini koyduracak mısın?

2- Anlaşma imzalanırsa “Atatürk tişörtü” giyecek misin?

3- Anlaşmanın yapılacağı mekâna “Yurtta sulh, cihanda sulh” pankartı açtıracak mısın?

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Bakalım Türkiye için istediklerini kendi şirketinin menfaatleri söz konusu olunca talep edecek misin?