  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gülümse çekiyorum çekiyorum çeeektim… Özgür Özel'den mezar selfiesi

İran'dan Türkiye'ye karşı alçak hamle! Ankara'yı geciktirip bölgeye indiler

Türkiye-Libya Mutabakatına karşı skandal hamle! Avrupa ülkesi sessiz sedasız harekete geçti

İsrail yardım sırasındaki Filistinlileri vurdu: Onlarca şehit ve yaralı var

Sosyal medya şaklabanı Jahrein, ile Terörist Selahattin Demirtaş birbirine girdi!

Belasını şimdi buldu! Bira markası iflas etti

Özdağ'dan gazeteciye ırkçı azar! "Ulan Afgan mısın? Otur dedim sana"

Amerika’ya seslendi Irak’tan defolun! PKK harekete geçti... Zerzevani detayı... Yine aynı senaryo

Yunan basını böyle duyurdu: Türkiye, İtalya ile birlikte o ülkenin doğalgaz ve petrolünü her an çıkarabilir

Firari FETÖ'cü Emre Uslu'dan tarihe geçecek itiraf
Gündem Abdulkadir Selvi'den Ali Koç'a çok zor Atatürk sorusu!
Gündem

Abdulkadir Selvi'den Ali Koç'a çok zor Atatürk sorusu!

Yeniakit Publisher
2024-01-25 18:37:00 -
Abdulkadir Selvi'den Ali Koç'a çok zor Atatürk sorusu!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sahibi olduğu Otokar firmasının Suudi Arabistan ile 500 milyon dolarlık araç satışı için yapacağı görüşmeye ilişkin Koç'a zor bir soru yöneltti.

Suudi Arabistan’da oynanacak Süper Kupa Finali öncesinde “Atatürk” üzerinden başlatılan tartışmalı talepler üzerine yaşanan gerilimli sürecin sorumlularından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sahibi olduğu Otokar firması, Suudi Arabistan ile 500 milyon dolarlık araç satışı için görüşecek.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, otomotiv ve savunma sanayisi sektöründe üretim yapan Otokar’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç’un, 500 milyon dolarlık zırhlı araç satışı için Suudi Arabistan ile yapacağı görüşmeye ilişkin bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Selvi, “Suudlularla Koç gibi ticaret” başlıklı yazısında, Koç'a şu soruları yöneltti:

Ali Koç ben senin gibi “ulan” demeyeceğim, sadece soru soracağım.

1- Suudlularla anlaşma yaparken “Atatürk” maddesini koyduracak mısın?
2- Anlaşma imzalanırsa “Atatürk tişörtü” giyecek misin?
3- Anlaşmanın yapılacağı mekâna Yurtta sulh, cihanda sulh” pankartı açtıracak mısın?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakalım Türkiye için istediklerini kendi şirketinin menfaatleri söz konusu olunca talep edecek misin?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23