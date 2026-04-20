Abdulkadir Selvi Uşak’ta yaşananları Dallas dizisine benzetti: Uşak Belediyesi Dallas, Özkan Yalım da Ceyar!

Abdulkadir Selvi’nin bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Otel odasında 21 yaşındaki belediye çalışanı ile basılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın aşk hayatına ilişkin her gün yeni bir video ortaya çıkıyor. Özkan Yalım, Dallas dizisindeki Ceyar’ı andırıyor.

Özkan Yalım’ın jet hızıyla CHP’den ihraç edilmemesi, günler geçtikten sonra kamuoyu baskısı nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi CHP’yi yıprattı. Yılların CHP’lileri Berhan Şimşek, Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş, CHP’nin yolsuzluklarla anılmayı hak etmediğini söyledikleri için ihraç edildiler.

ÖZKAN YALIM’IN TEHDİDİ

Ama belediyeyi Dallas gibi yöneten Özkan Yalım hâlâ ihraç edilmedi.

Bunun üzerine acaba CHP yönetiminin çekindiği bir şey mi var sorusu gündeme geldi. Çünkü Özkan Yalım’ın cezaevinden tehdit ettiği söyleniyordu. Özgür Özel’in makam aracının kendisinin aldığı ve VIP olarak donattığı konuşuluyordu. Hatta Özkan Yalım’ın “Onun altındaki aracı ben aldım” dediği ifade ediliyordu.

CHP Genel Merkezi aracın parti tarafından alındığını açıkladı. Aracın içinin donatıldığı iddiasının araştırıldığı söylendi.

Hatta bir adım daha ileri gidildi. Özkan Yalım’a ait otel- pavyon işletmelerine yapılan baskında jandarmanın ele geçirdiği dijital materyallerden birinde 254 adet müstehcen içeriğin tespit edildiği, soruşturma evrakına yansıdı.

Bunlardan 44’ü incelenmiş, 7 farklı materyalde tespit edilen 529 veri raporlanmış. 3 harddisk arızalı olması nedeniyle kriminal incelemeye gönderilmiş, 1 laptop kullanılmamış çıkmış, 3 kamera kayıt sisteminin incelenmesi devam ediyormuş, 1 kayıt cihazının da imajı alınıyormuş.

DOĞRUSU NE?

Eğriye eğri doğruya doğru Özkan Yalım’ın işyerlerinden elde edilen kamera kayıtlarında şu ana kadar Özgür Özel başta olmak üzere CHP yöneticilerine ait bir görüntü tespit edilmemiş.

Peki muhasebecinin bilgisayarında çıkan görüntüler ne? Onların birinin otelde gerçek bir kadına ait görüntü olduğu, diğer görüntülerin ise sanal ortamdan indirildiği ve gerçek kişilere ait olmadığı değerlendiriliyormuş. CHP, benim için önemli bir parti. Baykal’ın tasfiye sürecini hepimiz yaşadık. CHP Genel Başkanı ve parti yöneticilerinin bu tür görüntülerinin çıkmamasından dolayı memnun olurum. En azından CHP yönetimi bir şantaj ve tehdite maruz bırakılamaz diye düşünürüm. Dilerim diğer incelemelerden de çıkmaz. Ama çıkarsa derhal gereği yapılmalı."