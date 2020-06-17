Abdulkadir Selvi, ‘Rus bakanların neden gelmediği belli oldu’ başlıklı yazı kaleme aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Savunma Bakanı Şoygu’nun Türkiye ziyaretinin ertelenmesini gündeme getiren Selvi, ‘Türkiye’nin Hafter’e zaman kazandırmayı amaçlayan ateşkes talebini kabul etmemesi nedeniyle iki Rus bakanın ziyareti ertelediği söylenmişti. Bu doğrulandı’ dedi.

Rusya ile Suriye’de aramıza Esad girdi. Libya’da ise Hafter sorunu yaşanıyor.

Biliyorsunuz, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Savunma Bakanı Şoygu’nun Türkiye ziyareti ertelenmişti. Türkiye’nin Hafter’e zaman kazandırmayı amaçlayan ateşkes talebini kabul etmemesi nedeniyle iki Rus bakanın ziyareti ertelediği söylenmişti. Bu doğrulandı. “İlgisi olabilir. Bununla irtibat kurulabilir” yanıtını aldım. Rusya’nın desteğiyle Sisi ve Hafter tarafından ilan edilen ateşkesi tanımamıştık. “‘Ateşkese gerek yok’ diyoruz. Kabul etmiyoruz” deniliyor. İki bakanın ziyareti konusunda ise “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin’in münasebetleri çok belirleyici olur” diye açık kapı bırakılıyor.

Türkiye’nin devreye girmesiyle birlikte Libya’da denge değişti. “Türkiye’nin Libya’da yeteri kadar askeri var. Eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyorlar” denilmekle yetiniliyor.

S-400’ler aktif olacak mı?

ABD’den gelen ambargo tehditlerine rağmen Rusya’dan alınan S-400’ler Türkiye’ye getirildi. Akıncı Üssü’ne kurulacak S-400’lerin mayıs ayında aktif hale getirilmesi gerekiyordu. Ama pandemi süreci nedeniyle S-400’lerin kurulumunun yapılmadığı açıklandı. Peki normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte S-400’lerle ilgili çalışmalar başladı mı? S-400’lerle ilgili soruların hepsini sıraladım. İşte aldığım yanıt: ‘‘Alamazsınız’ dediler aldık. ‘Getiremezsiniz’ dediler, getirdik. Kullanacak olan personele eğitimini verdik. Mecrasında devam ediyor” denildi. S-400’ler konusunda iki gelişme önemli:

1. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin gerilmesinden S-400’ler doğrudan etkileniyor. Son dönemde Libya ve Hafter konusunda yaşanan sorunların seyri S-400’lerin aktif hale getirilmesi sürecini de etkileyecek.

2. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler düzeldikçe, S-400’lerin aktif hale getirilmesi gecikiyor.

Resmi açıklamalar işin mecrasında yürüdüğü şeklinde ama Rusya-ABD-Türkiye üçgenindeki gelişmelere bakıp S-400’lerin aktif hale gelme sürecinin uzayacağını görüyorum. Ama henüz S-400’ler aktif hale getirilmeyecek diyemiyorum. Henüz o noktaya gelmedi.