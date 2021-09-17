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Gündem Abdulkadir Selvi: Onur vericiydi
Gündem

Abdulkadir Selvi: Onur vericiydi

'Yılın Köşe Yazarı Ödülü'nü alan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden bu ödülü almak onur vericiydi" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 10:37:00 -
Abdulkadir Selvi: Onur vericiydi

6. Anadolu Medya Ödülleri'nde 'Yılın Köşe Yazarı Ödülü'nü alan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Benden çok iyi köşe yazarları var. Onların aynı zamanda bir okuruyum. Hepsini ilgiyle okuyor, her gün yeni şeyler öğreniyorum. Ama meslektaşlarım tarafından takdir edilmek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden bu ödülü almak onur vericiydi" dedi.

Selvi, yazısında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ana teması neydi?” diyecek olursanız, tek kelime ile cevap veririm: 2023 konuşmasıydı. “Erdoğan rotayı nereye çevirdi?” diye soracak olursanız, ona da tek kelime ile cevap veririm: O da, 2023 seçimleri... Erdoğan, rotayı tamamen 2023 seçimlerine çevirmiş. Konuşmasının önemli bir bölümünü 2023 seçimlerinin önemine ayırdı.

Erdoğan, 2023 seçimlerini hayati bir sınama olarak görüyor. Sadece Erdoğan değil, muhalefet liderleri de öyle görmüyor mu? Türkiye ya 90’ların Türkiye’si olacak ya da yeni Türkiye olarak tarihi yürüyüşünü sürdürecek. Kavganın özünde bu yatıyor."

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