Abdulkadir Selvi, o tehlikeli plana dikkat çekti! Maalesef bunun temelleri atılıyor

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki yazısında, ABD'nin Suriye'de PKK'ya sözde özerk yönetim kurma planlarını ele aldı. Selvi, ABD'nin PKK üzerinden Suriye'de tehlikeli bir oyun oynadığını ve Türkiye'nin buna karşılık vereceğini vurguladı. Yazısında, Türkiye'nin hem sahada hem de masada gereken cevabı vereceğini belirten Selvi, bu durumun sadece Türkiye'nin değil, Suriye ve bölgedeki diğer ülkelerin de sorunu olduğunu ifade etti. İşte Selvi'nin yazısının ilgili bölümü:

"Bir kez daha emin oldum ki, ABD’nin Suriye’de PKK üzerinden bir planı var. Ve bu plan tehlikeli bir plan.

Yunus Paksoy’un seçimlerle ilgili sorusu üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen yanıtta, PKK-SDG için “Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi” tanımı yapılıyor.

ABD, Suriye’nin toprakları üzerinde PKK’ya sözde özerk yönetim kurmuş da haberimiz yok. Bu kabul edilemez bir durum. Türkiye’nin buna gereken yanıtı vereceğinden kuşkum yoktur.

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Ben terör örgütüne sözde seçim yaptırılmasının özerk yönetime giden ilk adım olduğunu düşünüyordum. Bugün seçim yaptıranlar yarın özerk yönetimi ilan eder, bu süreç terör devletinin kurulmasıyla sonuçlanır diye endişe ediyordum. Meğer ABD seçim yaptırmadan işin adını koymuş.

Türkiye buna müsaade etmez. Bunun cevabı hem sahada hem masada verilir.

Ama bu sadece Türkiye’nin sorunu değil.

Suriye Devleti’nin de sorunu. Kendi toprakları üzerinde özerk bir yönetim kurulmasına Suriye Devleti tepkisiz kalmamalı.

Suriye rejiminin hamisi olan Rusya sesini çıkarmalı. ABD, Ukrayna’dan sonra Suriye’de de Rusya’ya karşı hamle yapıyor. Rusya’nın buna sessiz kalması demek ABD planlarına ortak oluyor demektir. Peki İran? İran susacak mı? Tahran’ın savunması Şam’dan başlar diyen İran, ABD’nin Suriye toprakları üzerinde özerk bir yönetim kurmasına sessiz mi kalacak? Bugün Suriye topraklarında yapan yarın İran topraklarında özerk yönetim ilan eder…

Görüyor musunuz; ABD ilmek ilmek örerek sınırlarımızın dibinde bir PKK terör devleti kurmaya çalışıyor. Burnumuzun dibinde ikinci İsrail Devleti’nin temelleri atılıyor. Buna Türkiye’den başka kimse sesini çıkarmıyor."