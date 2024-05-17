Abdulkadir Selvi kritik geceyi açıkladı! Yine içeriden bilgiyi aldı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın arasındaki gece yarısı görüşmesine Ankara Emniyeti'ndeki gelişmelerin konuşulduğunu yazdı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik hakkında soruşturma başlatılan emniyet görevlileri, Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İktidara yakın gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet gazetesindeki köşesinde üç gece önce gündem olan gece yarısı toplantısını yazdı.

Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın katıldığı toplantıda iki gündem maddesinin yer aldığını, bunlardan birinin de Ankara Emniyeti'nde yaşananlar olduğunu köşesinde ifade etti.

Selvi, “Önceki gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la yaptığı toplantı siyasi kulisleri harekete geçirdi. Kimi Ali Yerlikaya’nın toplantıda olmamasından bir senaryo üretti kimi işin aslını öğrenmeye çalıştı." dedi.

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Toplantının iki gündem maddesi olduğunu belirten Selvi, “Birincisi yurtdışında yargıyla ilgili Türkiye hakkında önemli bir dosyanın görüşüldüğü söyleniyor. Yurtdışında Türkiye’yi zorlayacak çapta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin gündeminde Kavala dosyası var. Avrupa Konseyi, AİHM kararlarının neden uygulanmadığını soruyor. Temmuz ayına kadar savunma vereceğiz. Avrupa Konseyi yaptırım kararı almadan biz bunu kendi iç hukuk yollarımızla çözelim diye bir çaba var. İkincisi ise siyasi kulisleri hareketlendiren Ankara Emniyeti’yle ilgili konuda ise Erdoğan, grup konuşmasında çerçeveyi belirledi” diye yazdı.