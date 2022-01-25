Abdulkadir Selvi'den bomba: Kılıçdaroğlu, İYİ Parti’yi…

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki yazısında Millet İttifakı'nda işlerin karışık olduğunu bir defa daha gözler önüne serdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ali Babacan’la görüşmesinden sonra Perşembe günü yapacağı ziyareti öncesinde Diyarbakır’a gönderdiği mesajı hatırlatan Selvi, "Bu sözüyle HDP’lilerin gönlünü kazanmayı amaçladığı belli. Ama yoksa İYİ Parti’yi gözden mi çıkarıyor? Yoksa Kılıçdaroğlu’nun hedefi HDP ile ittifak kurmakta mı? Ali Babacan’ı da yanlarına alarak" dedi. İşte o bomba yazı:

"Muhalefet liderleri, muhalefette ittifak için temaslara başladılar dersem yanlış olmaz.

Biliyorsunuz muhalefetin bir Millet İttifakı var. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DP’den oluşuyor. DEVA ve Gelecek Partisi’nin katılımı ile bu ittifakın genişlemesi gündemde. Davutoğlu’nun çok sevdiği tanımla muhalefette istikşafi görüşmeler başlamış durumda.

Ama işler planlandığı gibi ilerlemiyor. Şimdi gündemde ittifakın yeniden kurulması ve paylaşım konusu var. Ne kazanıldı ki onun paylaşımı olsun diyeceksiniz. Zaten sorun orada düğümleniyor.

Geçen hafta Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu birlikte yemek yediler. Dün de Kılıçdaroğlu, Ali Babacan’ı ziyaret etti.

DAVUTOĞLU’NUN ÖNERİSİ

Davutoğlu, Millet İttifakı’nın dağınık hareket ettiğini, cumhurbaşkanı adaylığı konusuna kilitlendiğini ve ‘Erdoğan’ı devirelim gerisi kolay’ düşüncesiyle hareket ettiği için topluma güven verecek çözüm önerileri geliştiremediğini savunuyor. Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi’nin, CHP’ye eklemlendiler eleştirilerine maruz kalmaması için oy oranına bakılmadan Millet İttifakı’nın bir vizyon ve ilkeler etrafında yeniden kurulmasını istiyor.

Üçlü görüşmede Davutoğlu’nun iki net önerisi olduğu söyleniyor.

1- İttifakı eşit partiler olarak yeniden kuralım.

2- Meclis’te temsil edilebilmemiz için bir formül geliştirilsin.

KILIÇDAROĞLU’NUN POZİSYONU

Üçlü görüşmede Kılıçdaroğlu’nun da karşı öneride bulunduğu söyleniyor. CHP Lideri, ittifakın eşitler arasında kurulması düşüncesine ters bakmıyor. Zaten bir grup konuşmasında bunu dile getirmişti. Ancak yüzde 1 civarında oyu olan partilerin grup kuracak bir şekilde Meclis’e girmeleri konusunda sıkıntı var.

CHP’DE SORUN YARATTI

Geçen seçimde Saadet Partisi milletvekilleri, CHP listelerinden seçime girdi. Zaten seçilecek yerlerde iki kişi vardı, onlar parlamentoya girdi. Ama bu kez durum farklı.

Kılıçdaroğlu, Davutoğlu’nun önerisinde olduğu gibi Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi’nden 20’şer kişiyi milletvekili seçilecek yerlerden CHP listelerine alırsa ne olacak? Dün görüştüğüm bir CHP’li, “O zaman CHP’ye kaç milletvekili kalacak?” diye soruyordu. CHP’dekiler de milletvekili olmak için siyaset yapıyor. Bu seçimlerde kazanma umutları daha yüksek. Eğer 60 milletvekili merkez sağ ve milli görüş kökenli partilere verilirse CHP’liler listelerde nerede yer alacaklar? Siyasette kimse kimsenin gözünün yaşına bakmaz.

Bu tabloyu en iyi Kılıçdaroğlu biliyor. O nedenle farklı bir model oluşturmanın peşinde. Bakalım ne yapacak.

Eğer Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığını planlıyorsa işi daha da zor.

Çünkü cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 1’lik partilerin oylarına ihtiyacı olacak. Gelecek, DEVA, Saadet olmasa da olur diyecek durumda değil.

Ama 20’şer milletvekili verdiği takdirde, bu kez partisine kabul ettirmesi mümkün değil.

AKŞENER’E HAKSIZLIK DEĞİL Mİ

Bu süreçte en rahat pozisyonda olan muhalefet lideri kim derseniz tereddütsüz Meral Akşener derim.

Son gelişmelerle ilgili olarak İYİ Parti cephesinden yapılan analizi paylaşmak istiyorum.

Akşener, Millet İttifakı’nın hem içinde hem de diğer partileri ikna etmek gibi bir yükümlülüğü yok. Çünkü başbakanlığa talip olduğunu ilan etti. Cumhurbaşkanlığı denkleminin dışına çıktı. Bu sözü parantez içinde söylüyorum. Yarın şartlar neyi getirir bilinmez. Diğer partileri ikna etmek Kılıçdaroğlu’nun görevi. Çünkü cumhurbaşkanı adayı olursa onların desteğine ihtiyacı var.

Akşener, Millet İttifakı’nın bozulmaması ve yeni partilerin eklenmesi için sadece yapıcı bir rol oynuyor.

Ama Davutoğlu ne yapacak, Temel Karamollaoğlu ittifaka girecek mi, Ali Babacan’ın şartı var mı gibi kaygıları taşımıyor.

İTTİFAKTA DAVUTOĞLU VE BABACAN İKİLEMİ

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, AK Parti’den istifa edip partilerini kurunca en büyük alkışı CHP’den almışlardı. Öyle ki Kılıçdaroğlu bir dönemler hakaret ettiği Davutoğlu’nu yere göğe sığdıramamış, Ali Babacan’ı demokrasinin yıldızı ilan etmişti. AB büyükelçileriyle buluşmasında dahi muhalefetin ekonomi programını Babacan’ın hazırladığını söyleyecek derecede yatırım yaptı.

AKŞENER’İN YAKLAŞIMI

Meral Akşener ise, “Tek eksiğimiz muhafazakâr dindarlara ulaşmakta yaşanıyor. Çünkü Erdoğan aramıza kalın bir duvar koydu. Babacan ve Davutoğlu’nun partisi bu açıdan muhafazakâr-dindar seçmene çabuk ulaşmayı kolaylaştıracak yapılar olacak, çünkü onlarla arasına bizim gibi duvar öremez” demişti.

(...)

DEMOKRASİNİN YOLU DİYARBAKIR’DAN GEÇER

Kılıçdaroğlu ilginç bir insan. Meclis’te HDP ile birlikte Irak ve Suriye tezkeresine hayır oyu verdikten sonra milliyetçiliği ile bilinen Yozgat’ta Kandil’i yerle bir etme sözü verdi.

CHP lideri Babacan’la görüşmesinden sonra ise Perşembe günü yapacağı ziyareti öncesinde Diyarbakır’a bir mesaj gönderdi. “Bu ülkede demokrasi olacaksa Diyarbakır’dan geçer” dedi. Geçmişte de Mesut Yılmaz, “AB’nin yolu Diyarbakır’dan geçer” demişti. Ama 90’lı yıllarda AB’nin yolu değil, faili meçhullerin yolu Diyarbakır’dan geçti. O yıllarda Nevruz olaylarını Diyarbakır’da izleyen bir gazeteci olarak bölgenin 90’lı yılların cehennemini yaşadığına tanıklık ettim. Artık o günlerin geride kaldığına inanıyorum. Demokrasinin yolu neden sadece Diyarbakır’dan geçsin? Türkiye artık 90’lı yılların Türkiye’si değil. Trabzon’dan da Yozgat’tan da İzmir’den de geçsin. Diyarbakır Kürt sorunu açısından sembol şehirlerimizden biri. Kılıçdaroğlu’da oraya oynuyor.

HDP’YE Mİ GÖZ KIRPIYOR

Ama bunu söylerken, Millet İttifakında ortağı olan milliyetçi kökenden gelen İYİ Parti’yi hesaba katıyor mu? Bu sözüyle HDP’lilerin gönlünü kazanmayı amaçladığı belli. Ama yoksa İYİ Parti’yi gözden mi çıkarıyor? Yoksa Kılıçdaroğlu’nun hedefi HDP ile ittifak kurmakta mı? Ali Babacan’ı da yanlarına alarak..."