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Medya Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın başarısının sırrını açıkladı! İşte buradan geliyor
Medya

Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın başarısının sırrını açıkladı! İşte buradan geliyor

Yeniakit Publisher
2024-07-26 15:30:00 -
Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın başarısının sırrını açıkladı! İşte buradan geliyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti milletvekillerine rehavet uyarısında bulunduğunu yazdı. Selvi, Erdoğan'ın “Bizim lügatimizde rehavet olmaz” diyerek milletvekillerini uyardığını belirtti. Selvi, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti milletvekillerine rehavet uyarısında bulunduğunu yazdı. Selvi, Erdoğan'ın “Bizim lügatimizde rehavet olmaz” diyerek milletvekillerini uyardığını belirtti. Selvi, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Meclis tatile girmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son grup toplantısıydı. O nedenle Erdoğan’ın uyarısı önemliydi. Cumhurbaşkanı AK Parti Milletvekillerini, “Bizim lügatimizde rehavet olmaz, bizde dur-durak olmaz. Sanki yarın seçim varmış gibi sahada koşturmayı sürdüreceğiz” diye uyardı.

Erdoğan’ın başarısı buradan geliyor. Hiç seçim yokmuş gibi icraat yapacaksın, yarın seçim olacakmış gibi çalışacaksın..."

 
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