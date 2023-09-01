Abdulkadir Selvi çok sert çıktı! Filmin ikinci versiyonu devrede! Hayatı zindan etmekte kararlılar

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, muhalif medyanın yerel seçimlerde hedefe İyi Parti ve HDP'yi koyduğunu savunurken, "Eğer bir partinin İstanbul ve Ankara’da aday çıkarma ihtimali gündeme gelirse hemen üstüne abanıyorlar" yorumunu yaptı.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun Ankara ve İstanbul'da kendi adaylarını çıkaracaklarına yönelik açıklamasının muhalif medyayı paniklettiğini savunan Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalif medya şu moddaydı: Kılıçdaroğlu’nun karşısına kim aday çıktıysa önce onun çekilmesi için bir kampanya düzenliyorlardı.

(...)

Seçimden sonra Kılıçdaroğlu’na en ağır hakaretleri bunlar yaptı ama şimdi bu filmin ikinci versiyonu devrede.

Bu kez hedefte İyi Parti ve HDP var. Bu iki partinin birinci vazifesi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı desteklemek gibi bir hava oluşturuyorlar. Eğer bir partinin İstanbul ve Ankara’da aday çıkarma ihtimali gündeme gelirse hemen üstüne abanıyorlar.

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Eğer bir muhalefet partisi İstanbul ve Ankara’da aday çıkarmayı aklının ucundan geçirse ona hayatı zindan etmekte kararlılar."