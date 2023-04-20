Abdulkadir Selvi çılgına döndü! Bu kadar acemilik olmaz

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan saldırının hırsız-bekçi kovalaması, CHP'ye yapılan saldırının da TikTok çekmek için havaya ateş açanlar olduğunu belirterek, "Dün ise CHP’nin Ataşehir Örnek Mahallesi’ndeki temsilciliğine silahlı saldırı düzenlendiği haberi ile güne başladık. Parti flamaları kesilmiş, camlara yazı yazılmış, üç el ateş açılmış. Cama yazı yazanlar bir de adres bırakmış. 'AKP' yazmışlar. Bu kadar acemilik olmaz" dedi.

Selvi, "bir yapı"nın seçimlere dönük provokasyon peşinde olduğunu belirterek, "Muhalefetin kaybedeceğini görüp seçim sonuçlarını şaibeli hale getirmek için bir çabanın içinde. O nedenle birileri seçim gecesine dönük bir hesap içinde olabilir. Birileri 'Muhalefet silahla susturuldu' algısını yaratıp milleti sokağa dökmenin hesabını yapabilir. Seçim gecesine dönük provokasyon hazırlığı içinde olanlar varsa, onlara fırsat vermeyelim" ifadelerini kullandı.

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