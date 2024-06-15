Abdulkadir Selvi ‘cesaretlendi’, MHP’li o isme çıkıştı: Kimin Silivri’ye gireceği belli olmaz

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, kendisini eleştiren MHP’li isimlerden birine ilk kez yanıt verdi.

İktidara yakın Abdulkadir Selvi, uzun süredir “Yeni bir siyasi iklim kurulmalı” diyerek Gezi tutuklularının yeniden yargılanmasını gündeme getiriyordu.

AK Parti’nin ortağı MHP’nin milletvekilleriyse Selvi’nin bu yazılarına karşı çıkarak eleştiriler yöneltiyordu.

Bunlardan biri de MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan olmuştu.

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Özkan, 17 Nisan’da “Abdülkadir Selvi, yok hükmündedir. Çöptür. Kalem ve Kılıç artığıdır!” İfadelerini kullanmıştı.

Özkan ayrıca 15 Mayıs’ta, Gezi davasında tutuklu Osman Kavala’nın yeniden yargılanması reddedilince ‘tek çarenin Selvi’yi Silivri Cezaevi’ne göndermek olduğunu’ söylemişti.

MHP’lilerin sözlerine şu ana kadar karşılık vermeyen Selvi, sonunda patladı.

“Eyvallah etmem” diyen Hürriyet yazarı, şunları dedi:

"İsmini anmaya değer bulmadığım malum şahsı daha önceki tehdit ve hakaretleri nedeniyle mahkemeye vermiştim. Gazetecileri tehdit etme cüretini gösteren malum şahsın, kendi fıtrat ve tıynetine yakışan hakaret ve tehditleriyle mahkemelerde hesaplaşacağım. Ama şunu bilsin ki hiçbirine boyun eğmem. Hiçbirine eyvallah etmem. Ölümden ötesi mi var? Doğru bildiklerimi yazmaya ve konuşmaya devam edeceğim.

Beni ikide bir Silivri üzerinden tehdit etmeye çalışanlar dikkat etsin. Kimin Silivri’ye gireceği belli olmaz. Ben Türkiye’nin yolunun Silivri Cezaevi’nden değil özgürlüklerden geçtiğine inanıyorum."