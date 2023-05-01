Abdulkadir Selvi akıllarını alacak: Hani Erdoğan kaybettiydi, kaybeden adam bunu yapabilir mi?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İzmir mitingiyle ilgili olarak, "Hani Erdoğan kaybettiydi, kaybeden adam İzmir’de yüz binleri toplayabilir mi?" yorumunu yaptı.

Selvi, Erdoğan'ın ve Millet İttifakı'nın İzmir mitingini değerlendirdiği yazısında, şunları yazdı:

"İzmir’de CHP’nin mitingi demek eksik kalır. Millet İttifakı’nın mitingi vardı. Zaten kürsüye Millet İttifakı liderleri çıktı. İzmir mitingi kalabalıktı. Ama Muharrem İnce’nin 2018’deki mitinginin gerisindeydi. Gündoğdu Meydanı’ndan denize taşan kalabalık yoktu. CHP’nin İzmir listesindeki sıkıntılar miting meydanına yansımıştı. Atatürk’e hakaret eden Yüksel Taşkın’ı İzmir’de aday yaparsan böyle olur. İzmir mitinginde Temel Karamoallaoğlu’nu, Ali Babacan’ı, Gültekin Uysal’ı, Ahmet Davutoğlu’nu, Meral Akşener’i izledim. Sağcı liderlerin CHP seçmeni ile olan doku uyuşmazlığı İzmir’de kendini hissettirdi. Mitingin sonunda Millet İttifakı liderleri ilk kez birlikte sahneye çıkıp halkı selamladılar.

2018 ve 2019 tarihlerinde Gündoğdu Meydanı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı izlemiştim. Erdoğan’ın cumartesi günkü İzmir mitingi daha öncekilerden daha kalabalıktı. İzmir’i bilenler AK Parti’nin yüzde 50 oy aldığı 2009 ve 2014 seçimlerindeki kalabalığa benzettiler. Erdoğan İzmir’de son dönemlerin en kalabalık mitinglerinden birini yaptı. Hani Erdoğan kaybettiydi? Kaybeden adam İzmir’de yüz binleri toplayabilir mi?"

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