Abdulkadir Masharipov'a soğuk duş!

2017 yılbaşı gecesinde İstanbul-Ortaköy'de bulunan Reina'da düzenlenen ve 39 kişinin canından olduğu saldırıyla ilgili davada, sanık Abdulkadir Masharipov'un cezası kesildi.

Masharipov'a 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1368 yıl hapis cezası verildi.

Duruşma, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında bulunan salonda görüldü.

Sanıkların son savunmalarının alındığı duruşmada, hüküm açıklandı.

Mahkeme, alçak saldırıyı yapan Abdulkadir Masharipov'u 1'i polis memuru 39 kişiye karşı "kasten öldürme" ve "Anayasa'yı ihlal" suçundan 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ayrıca sanık Masharipov 79 kişiye karşı "öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından da ceza yedi. Masharipov'a bu suçlardan kesilen ceza ise 1368 yıl hapis cezası oldu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin ise devamına karar verdi.

Yardımcısına da büyük ceza

Öte yandan; saldırının planlayıcılarından olduğu ve sanık Masharipov'a yardım ettiği gerekçesi ile tutuklu bulunan sanıklardan İlyas Mamaşaripov'a dda ceza kesildi.

Mamaşaripov, "kasten öldürmeye yardım", "Anayasa'yı ihlale yardım" ve "kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçlarından 1432 sene hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, Mamaşaripov'un da tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanıklardan 11'inin ise bütün suçlardan beraatine karar veren mahkeme heyeti, bazı sanıkları "terör örgütü üyeliği" suçundan değişen oranlarda hapis cezasına mahkum etti.