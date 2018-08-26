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Abdulhamit Gül'den Malazgirt kutlaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bizlere Anadolu'yu miras bırakan muzaffer Sultan Alparslan ve ecdadımızı, fethin 947'nci yıl dönümünde hayırla ve minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

26 Ağustos 2018 Pazar 15:35
Abdulhamit Gül'den Malazgirt kutlaması

Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şunları kaydetti:

"Üç kıtaya yayılan davanın tohumlarını 947 yıl önce, bir mübarek Cuma günü Anadolu topraklarına saçarak şanla, şerefle ve büyük bir zaferle cennet vatanı kazanan büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. 1071'de Anadolu'ya tohumları atılan dava kıyamete kadar var olacak, Hak ve hakikat sancağı bu topraklarda ilelebet dalgalanacak. Bizlere Anadolu'yu miras bırakan muzaffer Sultan Alparslan ve ecdadımızı fethin 947’nci yıl dönümünde hayırla ve minnetle anıyoruz."

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 15:35
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