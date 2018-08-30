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Abdülhamit Gül'den 30 Ağustos mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül günün anlam ve önemine binaen, "30 Ağustos Zaferi'nden çıkaracağımız en büyük ders, milletimizin varlığına, yaşam hakkına ve devletimizin bekasına yönelik her türlü kalkışmayı bir olarak, birlik olarak aşabileceğimizdir." mesajını paylaştı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 09:57
Abdülhamit Gül'den 30 Ağustos mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "30 Ağustos Zaferi'nden çıkaracağımız en büyük ders, milletimizin varlığına, yaşam hakkına ve devletimizin bekasına yönelik her türlü kalkışmayı bir olarak, birlik olarak aşabileceğimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Gül, resmi Twitter hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, tarihe altın harflerle yazılmış, silahtan çok yürekle kazanılmış 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın büyük bir onur ve gururla idrak edildiğini belirtti.

Kahraman ecdadın, Türk milletinin istikbal ve istiklali hedef alan düşmana iman ve cesaretle karşı koyduğunu, sonuçta büyük bir zaferle müşerref olduğunu bildirdi.

Gül, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"30 Ağustos Zaferi'nden çıkaracağımız en büyük ders, milletimizin varlığına, yaşam hakkına ve devletimizin bekasına yönelik her türlü kalkışmayı bir olarak, birlik olarak aşabileceğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu zaferi bize armağan eden şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum."

 

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 09:57
  1. 30 Ağustos Zafer Bayramı
  2. Abdülhamit Gül

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