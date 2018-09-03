Abdulhamit Gül: Türk yargısı gücünü ve itibarını adeta yeniden inşa etmiştir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni adli yıl açılışı dolayısıyla yayımladığı mesajında yargı mensupları ve adalet teşkilatı için yeni bir çalışma dönemi başladığını belirtti.

Yargı ve adalet yapılanmasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) etkilerinin büyük ölçüde silindiğini vurgulayan Gül, milletin bütün fertlerine ve adalet için kapısına gelen herkese ayrımsız hizmet eden yargı ve adalet teşkilatının, kendisine yönelik hukuk dışı saldırılara, baskı, tehdit veya şantaj girişimlerine, gücünü ve itibarını koruyarak cevap vereceğine inançlarının tam olduğunu aktardı.

"Türk yargısı, yargıyı, devlet iktidarını bütün olarak ele geçirmenin önemli araçlarından biri olarak gören ihanet şebekesinin kuşatmasını büyük ölçüde kırarak gücünü ve itibarını adeta yeniden inşa etmiştir." ifadesini kullanan Gül, şunları kaydetti:

"Yargı mensuplarımız hiçbir zorluk karşısında yılmadan, hukukun ve vicdanın sesinden başka hiçbir harici etkiye aldırmadan bu yeni dönemde de bağımsızlık ve tarafsızlık vasıflarını özenle koruyarak çalışmaya devam edecektir. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının asli failleri hakkındaki yargılamalar önemli ölçüde tamamlandı. Yargı mensuplarımızın çalışma temposuna ve davaların seyrine bakarak bu yargılamaların yıl sonunda çok büyük ölçüde gündemimizden çıkacağı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, FETÖ silahlı terör örgütünün üye ve yöneticileri hakkındaki davalar da hızla devam etmektedir. Bütün bu davaları mesai mefhumu gözetmeksizin sonuca ulaştıran, kuyumcu titizliği ile çalışarak haklıyı haksızdan, suçluyu suçsuzdan ayıran bütün yargı mensuplarımıza özellikle teşekkür etmek isterim. Önüne gelen adli ve idari uyuşmazlıklara süratle ve adaletle yanıt veren bütün yargı mensuplarımızın mesaisi bizim için çok değerlidir. Onlar hukuk ve adalet ölçüleri içinde fedakarca çalışırken, biz de vatandaşımızın yargı ve adalet hizmetlerinden daha yüksek kalite ve standartlarda yararlanmasını sağlayacak reform politikaları üzerinde çalışmaya devam edeceğiz."

100 Günlük Eylem Planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük Eylem Planı'ndaki kısa vadeli hedeflerin yanı sıra, yıl sonuna kadar, katılımcı bir anlayışla güncellemeyi planladıklarını Stratejik Plan ve Yargı Reformu Strateji belgeleriyle orta ve uzun vadede hayata geçirecekleri reform adımlarını ortaya koyacaklarını belirten Gül, bugün itibarıyla başlattıkları "Yargıda hedef süre" uygulamasıyla yargısal süreçlerin daha öngörülebilir, daha şeffaf ve kamuoyu denetimine açık hale geleceğinin altını çizdi.

Adalet hizmetlerinin merkezinde hakimler, savcılar, avukatlar ve adalet personelinin bulunduğuna işaret eden Gül, hayata geçirilen bütün iyileştirmeler ve gerçekleştirilen bütün yeniliklerin, onların çaba ve çalışmasıyla "adaleti" ve "vatandaş memnuniyetini" sağlayacağını vurguladı.

Adalet Bakanı Gül, yargı mensuplarının, vicdanlardan başka hiç bir tartıda gerçek ağırlığını bulmayan adaleti ararken ve tesis etmeye çalışırken, toplumun adalet duygusunu, adalet beklentisini ve maşeri vicdanı da tatmin edecek biçimde hassasiyetle çalışmaya devam edeceklerine inancını aktararak, "Adaletin tesisi için fedakarca çalışan bütün hakimlerimize, savcılarımıza, avukatlarımıza ve adalet personeline görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diliyor, yeni adli yılın ülkemize, milletimize, vatandaşlarımıza ve bütün yargı çalışanlarına hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.