Abdulhamit Gül eski Adalet Bakanları ile bir arada
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski Adalet Bakanlarıyla bir araya geldi.04 Aralık 2018 Salı 12:00
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen toplantıda eski Adalet Bakanlarıyla görüştü.
Toplantıya, eski bakanlarBekir Bozdağ, Sadullah Ergin, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Aysel Çelikel, Hikmet Sami Türk, Hasan Denizkurdu, Oltan Sungurlu, Mehmet Ağar, Fahri Kasırga ile Kenan İpek katıldı.
Toplantıya basın alınmadı
Görüşme, gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı devam etti.
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