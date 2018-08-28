0553 313 94 23

Abdulhamit Gül: BM Myanmar raporu sivillerin uğradığı soykırımı teyit ediyor

Adalet Bakanı Gül, "Bugün yayımlanan BM Myanmar raporu, Arakan Müslümanları başta olmak üzere ülkedeki savunmasız sivillerin uğradığı soykırımı teyit ediyor" dedi.

28 Ağustos 2018 Salı 08:39
Abdulhamit Gül: BM Myanmar raporu sivillerin uğradığı soykırımı teyit ediyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Birleşmiş Milletlerin (BM) Myanmarlı generaller için soykırım yargılaması talebine ilişkin, "Bugün yayınlanan BM Myanmar raporu, Arakan Müslümanları başta olmak üzere ülkedeki savunmasız sivillerin uğradığı soykırımı teyit ediyor." ifadesini kullandı.

Bakan Gül, Twitter hesabından Birleşmiş Milletler'in Myanmar raporuna ilişkin, "Bugün yayınlanan BM Myanmar raporu, Arakan Müslümanları başta olmak üzere ülkedeki savunmasız sivillerin uğradığı soykırımı teyit ediyor. Rapordaki ifadelerle uluslararası hukuka göre şüphe götürmeyecek ağır suçlara karşı uluslararası toplum derhal harekete geçmelidir. " değerlendirmesinde bulundu.

 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 08:39
  1. bakan gül
  2. mynamar
  3. bm

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD’li kadın, ülkesinin rezilliğini anlattı! “ABD’liler, göçmenlerden daha tehlikeli”
    1. ABD’li kadın, ülkesinin rezilliğini..
    2. Yunanistan'da askeri eğitim uçağı düştü!
    3. TürkAkım'da rekor! Bir günde 6,27 km..
    4. Okul polisi görevde çocuklar güvende
    5. BM, Suudi Arabistan'ı savaş suçlusu..
    6. Bunu da söylettiniz bana: “Atatürk’ün..
    7. Ambulansa yol vermek isterken refüje..
    8. ByLock'çu Vali Yardımcısı'nın cezası..
    9. Burdur'da feci kaza: 2 kişi öldü
    10. Rusya’dan flaş ABD açıklaması! ‘Henüz..
    11. İki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı
    12. DAEŞ'e sızdı, 48 saldırıyı önledi!..
    13. Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına..
    14. Otomobil römorka çarptı: 6 kişi..
    15. Elazığ’da 2 şüpheli toz esrarla..
    16. Donald Trump'tan Brunson açıklaması:..
    17. Halk TV'den kovuldu!
    18. Giresun’da trafik kazası: 2 kişi öldü,..
    19. Bedelli askerliğe başvuranlar için..
    20. Hasta ziyaretinden dönerken kaza..
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    Başkan Erdoğan'dan İran'a kritik ziyaret
    Başkan Erdoğan'dan İran'a kritik ziyaret
    AK Parti'nin yerel seçim anketi
    AK Parti'nin yerel seçim anketi
    Rusya'dan ortak savaş uçağı açıklaması
    Rusya'dan ortak savaş uçağı açıklaması

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Müslümanlara zulüm sürüyor! Çin dinsizlik belgesi imzalatıyor
    Müslümanlara zulüm sürüyor! Çin dinsizlik belgesi imzalatıyor