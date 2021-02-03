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Gündem

Abdülhamid'in torunundan provokatörlere tokat gibi cevap!

Sultan II. Abdülhamid Han'ın 4.kuşak torunu olan Nurhan Sultan Osmanoğlu’ndan Boğaziçi Üniversitesi provokatörlerine tokat gibi cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 15:14:00 - 2021-02-03 15:25:25
Abdülhamid'in torunundan provokatörlere tokat gibi cevap!

Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid Han’ın torunu olan Nurhan Sultan Osmanoğlu, “kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet” sloganı atanlara ve Boğaziçi Üniversitesi’ndeki öğrenci kılığına giren provokatörlere tokat gibi bir cevap verdi.

Osmanoğlu sosyal medya hesabından, “‘Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet’ sloganları vardı, bugün de aynı slogan var. 9 senede koca imparatorluğu paramparça ettiler. O gün mesele Hürriyet değildi. Dün ağaç değildi. Bugün de rektör değil. Taleplerinden anlarsınız.” paylaşımını yaptı.

Osmanlı İmparatorluğu’nu bitirmek için oynadıkları oyunu yıllar sonra tekrar sahneye getiren provokatörler, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Melih Bulu'ya aynı sloganlarla tepki gösterdi. 

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’ndeki işte ‘kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet’ sloganı atanlar;

FETÖ terör örgütü üyesi vatan haini Adem Yavuz Arslan

HDP Eski milletvekili, şimdiki Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Erkan Baş,

CHP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal

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Yorumlar

Rabia Zafer

Nurhan Sultan Osmanoğlu ,Kesinlikle Çok Doğru Söylūyor. Aynen Öyle. Bende, Kahrolsun Hainler, Yaşasın Bağımsızlık Diyorum. Öyle de Olacak. Hiç Şüphesiz ki Nokta. Millet Her Şeyi Biliyor. Hūkūmetin Yanında Sonuna Kadar. Asla Başaramayacaksınız. Şerefsiz Hain Alçaklar.
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Şeref Kazan

Kahrolsun ......ı yaşasın TÜRKİYE DEVLETİ
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