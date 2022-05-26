Abdülhamid’e zalimlik isnadı... Meral Akşener’i yerin dibine batıran sözler!

CHP’nin ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, provokatif açıklamalarına devam ediyor. Sultan Abdülhamid Han'ı baskıcı bir padişah olarak gösteren Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da Abdülhamid'e benzetti.

Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu “Abdülhamid’e zalimlik isnadı, Ermeni ağzıdır!” başlıklı bugünkü köşe yazısında Sultan 2. Abdulhamid Han’a dil uzatan İP Genel Başkanı Meral Akşener’e tepki gösterdi.

Karahasanoğlu “Abdülhamid Han için, birisi “İstibdat dönemi” derse Ermeni ağzı ile konuşmuş olur siyonist ağzı ile konuşmuş olur” ifadelerini kullandı.

İşte o yazı;

Dünya tarihinde kaç devlet başkanı, bombalı saldırı ile öldürülmek istenmiştir?

Kendi ülkesindeki bir azınlık tarafından böylesine bir saldırıya uğrayıp, kurtulduktan sonra yine de toplu bir cezalandırmaya başvurmayan somut bir örnek var mı?

Onlarca yıl değil, asırlarca cihana hükmeden Osmanlı’nın tepesindeki bir isim, ülkedeki Ermeni azınlığın içinden çıkan bir hain tarafından bombalı saldırı ile öldürülmek isteniyor..

Abdülhamid Han, Allah’ın takdiri, o saldırıdan kurtuluyor.

Ama yakınındaki insanlardan şehitler var..

Bu tarihi bilgi bize şunu kesin olarak gösteriyor..

Abdülhamid Han’ın en net düşmanı, Ermeniler..

“Ermeniler kullanılmıştır. Aslında arkasında şunlar var” diyen çıkabilir..

Daha başka tezler de ileri sürülebilir..

Yıllarca ders kitaplarında, Abdülhamid Han’a “kızıl sultan” yakıştırması yapılması, bu bombalı saldırının arkasında çok derin algı operasyonlarının da olduğunu gösteriyor..

“Onun döneminde toprak kaybettik, yok kaybetmedik” tartışması bir yana..

“Osmanlı’nın emperyal devletlerin tasallutundan kurtarılması için, gerekli adımları attı-atmadı” tartışmaları bir yana..

“Said-i Nursi bile, Mehmed Akif bile karşısında idi, yanlış tanıtıldı” tartışmaları da bir yana..

Bugün milliyetçilik iddiası ile siyaset yapan ve iktidara gelme hayali yaşayan bir kişi, Ermenilerin ağzı ile, Abdülhamid Han dönemini, nasıl “İstibdat dönemi” olarak tanımlayabilir?

Abdülhamid Han, gerçekten bir istibdat dönemi yaşatmış ise..

Milliyetçiliği bir kenara bırakın..

Varlığı zaten tartışmalı olan ülkücülük iddianızı rafa kaldırın..

Bana mantıki izahı sadedinde söyleyin, “ilk kız okulları”ndan başlayıp.. Kızlarımızı yetiştirecek “kız öğretmen okulu”na..

“Şişli Etfal Hastanesi”ne..

“Darülaceze”ye..

“Mülkiye’nin (Siyasal Bilgiler) fakülte seviyesine getirilmesi”ne..

“Muhasebat Divanı (Sayıştay)” kurulmasına..

“Hukuk, güzel sanatlar, ticaret, yüksek mühendislik, maden fakülteleri”nin açılmasına..

Bugünlerde Ekrem İmamoğlu’nun rezil figürleri sergilemeye kalkıştığı “Kadıköy Gazhanesi”ne..

“Hamidiye” suyuna.. (...)