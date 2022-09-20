Abdülhamid oyuncularından LGBT'ye çok sert tepki!

Yeniakit.com.tr

LGBT lobisinin dört bir koldan hedef gösterdiği ünlü isimler Yeni Akit aracılığıyla sapkınlığa karşı kararlılıkla mücadele mesajı verdi.

Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, "Çok kısa bir süre önce başlattığımız bir hareket bu. Kısa sürede toplanan kalabalığı görüyorsunuz, muazzam bir şey yaşanıyor. Demek ki halkımızın da böyle bir hassasiyeti var. Susmak ve sabretmek bir yere kadar. Konu aile ve çocuklarımız olunca susmanın bir manası yok. Biz insanların şahsi düşünce ve kimlikleriyle alakalı değiliz. Küresel cinsiyetsizleştirme organizasyonuna karşıyız. Ailemizi yıkmak üzere yapılan planlara karşıyız. Çocuklarımızı ellerimizden almalarına izin vermeyiz. Bu kadim topraklarda sapkınlığa izin vermeyeceğiz." dedi.

"LBGT'ye geçit vermeyeceğiz"

Ali Nuri Türkoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

Bugün burada iliklerimize kadar ıslandık. Çok şiddetli yağmur yağıyor ama bir kişi bile alanı terk etmedi. Artık kadim milletimizin bu faşizme yani LGBT dayatmasına karşı sabrı kalmadı. Biz kimsenin ahlak bekçisi değiliz ama çocuklarımız üzerinden oynanan oyunun da farkındayız, buna geçit vermeyeceğiz.